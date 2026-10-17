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Večera za 5

Recept za međimursku gibanicu pobjednice 'Večere za 5': Otkrila je trik zbog kojeg je posebno sočna!

Pobjednica međimurskog tjedna 'Večere za 5' Marija Benjak otkrila je recept za tradicionalnu međimursku gibanicu koju poslužuje uz preljev od višanja i šumsko voće. Posebnu pažnju posvećuje jednom koraku u pripremi koji omogućuje da kolač bude sočan i pun okusa

RTL.hr
17.10.2026 16:00

Četiri bogata nadjeva, hrskave kore i neodoljiv voćni preljev! Pobjednica 'Večere za 5' Marija Benjak zna kako pripremiti međimursku gibanicu, a njezina mala tajna krije se u načinu na koji preljev prodire u sve slojeve ovog tradicionalnog kolača.

Međimurska gibanica, Večera za 5
Međimurska gibanica, Večera za 5 FOTO: RTL

Sastojci

Međimurska gibanica

kore za gibanicu

orasi

mak

svježi sir

jabuke

šećer

grožđice

kiselo vrhnje

slatko vrhnje

maslac

2 jaja

Preljev od višanja

300 g višanja

50 g šećera

100 ml crnog vina

1 žlica gustina

Šumsko voće

200 g šumskog voća

malo šećera (po želji)

Priprema

Međimurska gibanica

Pripremite nadjeve od maka, oraha, svježeg sira i jabuka. Svaku koru premažite otopljenim maslacem te slažite po tri kore između svakog nadjeva. Nakon slaganja gibanice pripremite preljev od kiselog vrhnja, slatkog vrhnja i dva jaja te njime ravnomjerno prelijte gibanicu. Prije pečenja tankim nožem na više mjesta probodite gibanicu kako bi se preljev lijepo upio u sve slojeve. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Nakon pečenja ostavite da se malo ohladi kako bi se slojevi povezali.

Preljev od višanja

Višnje stavite kuhati sa šećerom i crnim vinom. Gustin razmutite u malo vina ili hladne vode, dodajte u višnje i kuhajte dok se preljev lagano ne zgusne.

Šumsko voće

Šumsko voće kratko zagrijte s malo šećera kako bi pustilo sok i dobilo aromu.

Posluživanje

Komad Međimurske gibanice prije posluživanja na više mjesta lagano probodite tankim nožem te prelijte toplim preljevom od višanja kako bi se lijepo upio u kolač. Poslužite uz malo toplog šumskog voća, ohlađeno ili na sobnoj temperaturi.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Večera za 5

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