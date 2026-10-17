Recept za međimursku gibanicu pobjednice 'Večere za 5': Otkrila je trik zbog kojeg je posebno sočna!

Četiri bogata nadjeva, hrskave kore i neodoljiv voćni preljev! Pobjednica 'Večere za 5' Marija Benjak zna kako pripremiti međimursku gibanicu, a njezina mala tajna krije se u načinu na koji preljev prodire u sve slojeve ovog tradicionalnog kolača.
Sastojci
Međimurska gibanica
kore za gibanicu
orasi
mak
svježi sir
jabuke
šećer
grožđice
kiselo vrhnje
slatko vrhnje
maslac
2 jaja
Preljev od višanja
300 g višanja
50 g šećera
100 ml crnog vina
1 žlica gustina
Šumsko voće
200 g šumskog voća
malo šećera (po želji)
Priprema
Međimurska gibanica
Pripremite nadjeve od maka, oraha, svježeg sira i jabuka. Svaku koru premažite otopljenim maslacem te slažite po tri kore između svakog nadjeva. Nakon slaganja gibanice pripremite preljev od kiselog vrhnja, slatkog vrhnja i dva jaja te njime ravnomjerno prelijte gibanicu. Prije pečenja tankim nožem na više mjesta probodite gibanicu kako bi se preljev lijepo upio u sve slojeve. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Nakon pečenja ostavite da se malo ohladi kako bi se slojevi povezali.
Preljev od višanja
Višnje stavite kuhati sa šećerom i crnim vinom. Gustin razmutite u malo vina ili hladne vode, dodajte u višnje i kuhajte dok se preljev lagano ne zgusne.
Šumsko voće
Šumsko voće kratko zagrijte s malo šećera kako bi pustilo sok i dobilo aromu.
Posluživanje
Komad Međimurske gibanice prije posluživanja na više mjesta lagano probodite tankim nožem te prelijte toplim preljevom od višanja kako bi se lijepo upio u kolač. Poslužite uz malo toplog šumskog voća, ohlađeno ili na sobnoj temperaturi.
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