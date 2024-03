Renata protukandidatima poklonila zajedničku fotografiju: 'Poljubit ću je svaku jutro'

Posljednja ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' je pravnica Renata Matić, a za desert je napravila kolač od borovnice naziva 'Fino, sočno i na točkice'.

''Ništa spektakularno, najviše gledam okus'', komentirala je Monika izgled deserta. ''Nikome ne zamjeram dekoraciju tanjura i jela'', dodala je, a Dominik se nadovezao kako nisu svi jednako maštoviti. Domaćicu je zanimalo hoće li gosti primijetiti agdu, to jest šerbet u desertu. Monika je navedeno odmah primijetila, a domaćica je objasnila kako, po receptu, navedeno obično ne ide u kolač. ''Po receptu je totalno suhi biskvit, no sinoćnji razgovor i Monikina želja me potaknulo da ga napravim sočnije pa sam dodala šerbet'', objasnila je Renata.