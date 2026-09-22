Renman iz 'Večere za 5' majstor je u pripremi burgera: 'Otkrio nam je više trikova'

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' pripao je Renatu Đošiću, poznatijem kao Renman, koji je goste dočekao u svom prostoru i pokazao im još jednu svoju stranu. Nakon glazbene karijere, posljednjih se godina posvetio i gastronomiji, a upravo je pripremom burgera odlučio osvojiti svoje goste.
Dok je pred njima slagao svoje specijalitete, kandidati su uživali gledajući ga kako s lakoćom i velikim zadovoljstvom priprema jelo.
"Bio je gušt gledati ga kako to radi", komentirali su gosti, kojima se posebno svidjelo koliko pažnje Renman posvećuje svakom detalju.
Osim samog jela, iz njegove su večeri ponijeli i korisne savjete.
"Pokupio sam više trikova koje je podijelio s nama. Mislim da su to korisne informacije koje ćemo svi doma probati", rekao je jedan od kandidata.
Renman je tako, osim svojim jelom, goste osvojio i znanjem koje je stekao kroz godine iskustva, a njegova večer pokazala je da se iza poznatog glazbenog imena krije i strast prema kuhanju.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.