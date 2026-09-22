Renman iz 'Večere za 5' majstor je u pripremi burgera: 'Otkrio nam je više trikova'

Renato Đošić je kandidate 'Večere za 5' ugostio u prostoru u kojem je pokazao svoje kulinarsko umijeće. Dok je pred njima pripremao burgere, gosti nisu skrivali oduševljenje njegovim pristupom, ali i trikovima koje im je otkrio

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Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' pripao je Renatu Đošiću, poznatijem kao Renman, koji je goste dočekao u svom prostoru i pokazao im još jednu svoju stranu. Nakon glazbene karijere, posljednjih se godina posvetio i gastronomiji, a upravo je pripremom burgera odlučio osvojiti svoje goste.

icon-expand icon-close icon-close Renato, Večera za 5 FOTO: RTL

Dok je pred njima slagao svoje specijalitete, kandidati su uživali gledajući ga kako s lakoćom i velikim zadovoljstvom priprema jelo. "Bio je gušt gledati ga kako to radi", komentirali su gosti, kojima se posebno svidjelo koliko pažnje Renman posvećuje svakom detalju.

icon-expand Renato, Večera za 5 FOTO: RTL

Osim samog jela, iz njegove su večeri ponijeli i korisne savjete. "Pokupio sam više trikova koje je podijelio s nama. Mislim da su to korisne informacije koje ćemo svi doma probati", rekao je jedan od kandidata.

icon-expand Renato, Večera za 5 FOTO: RTL