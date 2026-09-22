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Večera za 5

Renman iz 'Večere za 5' majstor je u pripremi burgera: 'Otkrio nam je više trikova'

Renato Đošić je kandidate 'Večere za 5' ugostio u prostoru u kojem je pokazao svoje kulinarsko umijeće. Dok je pred njima pripremao burgere, gosti nisu skrivali oduševljenje njegovim pristupom, ali i trikovima koje im je otkrio

RTL.hr
22.09.2026 18:30

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' pripao je Renatu Đošiću, poznatijem kao Renman, koji je goste dočekao u svom prostoru i pokazao im još jednu svoju stranu. Nakon glazbene karijere, posljednjih se godina posvetio i gastronomiji, a upravo je pripremom burgera odlučio osvojiti svoje goste.

Renato, Večera za 5
Renato, Večera za 5 FOTO: RTL

Dok je pred njima slagao svoje specijalitete, kandidati su uživali gledajući ga kako s lakoćom i velikim zadovoljstvom priprema jelo.

"Bio je gušt gledati ga kako to radi", komentirali su gosti, kojima se posebno svidjelo koliko pažnje Renman posvećuje svakom detalju.

Renato, Večera za 5
Renato, Večera za 5 FOTO: RTL

Osim samog jela, iz njegove su večeri ponijeli i korisne savjete.

"Pokupio sam više trikova koje je podijelio s nama. Mislim da su to korisne informacije koje ćemo svi doma probati", rekao je jedan od kandidata.

Renato, Večera za 5
Renato, Večera za 5 FOTO: RTL

Renman je tako, osim svojim jelom, goste osvojio i znanjem koje je stekao kroz godine iskustva, a njegova večer pokazala je da se iza poznatog glazbenog imena krije i strast prema kuhanju.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 renato renman
Večera za 5

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