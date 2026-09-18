Rezultat 'Večere za 5' bio izjednačen, presudili Antun i Katarina: 'Hvala vam, pripremit ću party za vas i još sto ljudi'

Ovotjedna 'Večera za 5' završila je neizvjesnom borbom za pobjedu. Nakon što su svi kandidati ugostili jedni druge i podijelili svoje dojmove, rezultat je pokazao – potpuno izjednačenje.
Na drugom mjestu završili su Katarina i Antun, dok su prvo mjesto osvojili čak troje kandidata – dva Zorana i Mija. Kako bi se odlučilo tko će ponijeti titulu pobjednika, odluka je pripala Katarini i Antunu koji su, bez puno razmišljanja, odabrali Miju.
"Hvala vam ljudi", poručila je Mija nakon proglašenja pobjednice.
Nakon pobjede Mija nije skrivala zadovoljstvo, ali je istaknula kako smatra da su svi kandidati zaslužili dijeliti prvo mjesto. A otkrila je i kako planira iskoristiti nagradu. Umjesto da je zadrži samo za sebe, Mija će pobjedu proslaviti u društvu svojih novih prijatelja iz emisije.
"Pozvat ću ih sve na party, njih i još sto ljudi", otkrila je kroz smijeh.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.