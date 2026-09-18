Rezultat 'Večere za 5' bio izjednačen, presudili Antun i Katarina: 'Hvala vam, pripremit ću party za vas i još sto ljudi'

Ovotjedna 'Večera za 5' završila je neizvjesnom borbom za pobjedu. Nakon što su svi kandidati ugostili jedni druge i podijelili svoje dojmove, rezultat je pokazao – potpuno izjednačenje.

Na drugom mjestu završili su Katarina i Antun, dok su prvo mjesto osvojili čak troje kandidata – dva Zorana i Mija. Kako bi se odlučilo tko će ponijeti titulu pobjednika, odluka je pripala Katarini i Antunu koji su, bez puno razmišljanja, odabrali Miju.

Nakon pobjede Mija nije skrivala zadovoljstvo, ali je istaknula kako smatra da su svi kandidati zaslužili dijeliti prvo mjesto. A otkrila je i kako planira iskoristiti nagradu. Umjesto da je zadrži samo za sebe, Mija će pobjedu proslaviti u društvu svojih novih prijatelja iz emisije.

"Pozvat ću ih sve na party, njih i još sto ljudi", otkrila je kroz smijeh.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.