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Večera za 5

Rezultat 'Večere za 5' bio izjednačen, presudili Antun i Katarina: 'Hvala vam, pripremit ću party za vas i još sto ljudi'

Mija je pobjednica ovotjedne 'Večere za 5', no do titule nije stigla nimalo jednostavno. Nakon napete završnice i izjednačenog broja bodova, odluka je pala na Katarinu i Antuna, koji su upravo njoj odlučili dati pobjedu

RTL.hr
18.09.2026 19:00

Ovotjedna 'Večera za 5' završila je neizvjesnom borbom za pobjedu. Nakon što su svi kandidati ugostili jedni druge i podijelili svoje dojmove, rezultat je pokazao – potpuno izjednačenje.

Večera za 5, Mija, pobjeda
Večera za 5, Mija, pobjeda FOTO: RTL

Na drugom mjestu završili su Katarina i Antun, dok su prvo mjesto osvojili čak troje kandidata – dva Zorana i Mija. Kako bi se odlučilo tko će ponijeti titulu pobjednika, odluka je pripala Katarini i Antunu koji su, bez puno razmišljanja, odabrali Miju.

"Hvala vam ljudi", poručila je Mija nakon proglašenja pobjednice.

Večera za 5, Mija, pobjeda
Večera za 5, Mija, pobjeda FOTO: RTL

Nakon pobjede Mija nije skrivala zadovoljstvo, ali je istaknula kako smatra da su svi kandidati zaslužili dijeliti prvo mjesto. A otkrila je i kako planira iskoristiti nagradu. Umjesto da je zadrži samo za sebe, Mija će pobjedu proslaviti u društvu svojih novih prijatelja iz emisije.

"Pozvat ću ih sve na party, njih i još sto ljudi", otkrila je kroz smijeh.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mija pobjeda
Večera za 5

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