Robert odnio pobjedu unatoč Leonardovoj šestici: 'Svidio mi se jedino desert'

Anu je naziv deserta podsjetio na sladoled, a Leonard je prognozirao roladu s bananama. Iza 'Ledenog osvježenja' skrivala se poznata slastica - Ledeni vjetar. Robert je otkrio da je to desert svih zabava koje priređuje s obitelji i prijateljima pa ju je stoga odlučio spraviti i za 'Večeru za 5'. Uslijedilo je predjelo - 'Slavonska delicija'. Slavonski kulen, sir, pašteta od čvaraka, šunka - glavne zvijezde predjela Robert je poslužio uz domaći kruh. Za kraj - Robert je spravio glavno jelo - 'Vinkovački tanjur'. Kotlovinu je odlučio prirediti za kraj tjedna.

Nakon što je domaćin spravio jela, okrenuo se dekoraciji i pripremi prigodnih aperitiva - liker od marelica, malinovac, višnjevac, šljivovicu, viljamovku i orahovac. Usto, ponudio je ekipi i kiflice, a potom je ekipa sjela na njegovu terasu i predjelo - 'Slavonsku deliciju'. "Izgledalo mi je jako lijepo na drvenoj podlozi", poručila je Ana. Leonardu je predjelo izgledalo obično, no imalo je 'prolaz'. "Paštetu nisam jeo jer sam sve drugo probao, ali po mirisu mi je djelovalo da je to dobro", komentirao je Đuro. Pašteta se svidjela Ani i Leonardu, no imao je zamjerku na kulen - smatrajući da je Robert poslužio kupovni proizvod.

Glavno jelo je uslijedilo - 'Vinkovački tanjur' je stigao pred ekipu. Slasna kotlovina svidjela se izgledom Ani, a složio se i Leonard. "Izbor glavnog jela, lijepo mi je sve izgledalo, ali možda mi je nedostajalo gustoće, možda je trebao dodati soka od rajčice", komentirao je Đuro, a složio se i Danijel. Vojniku je, naime, meso bilo presuho. "Meso je bilo malo suho, nedostajalo je umaka, treba se raspadati, biti sočno, da ga ne moraš rezati", zaključio je i Leonard.