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Večera za 5

Romantika iz 'Večere za 5' postaje zvijezda društvenih mreža! Pogledajte što sada radi baka Mirjana

Omiljena Romantika iz 'Večere za 5' ne miruje! Mirjana Štahan (72) sada priprema 'Ručak za pet' za svoje pratitelje na TikToku. Dosad je objavila dva videa koja su u nekoliko sati skupili više tisuća pregleda

RTL.hr
13.10.2026 14:19

Mirjana Štahan (72) iz Zagorja prije dva tjedna osvojila je simpatije gledatelja 'Večere za 5' svojom vedrinom, iskrenošću i osebujnim izjavama. 

Posebno je nasmijala gledatelje kada je otkrila da je u svom kraju poznatija pod nadimkom Romantika nego pod vlastitim imenom. "Ja sam uvijek romantična i nikako da 20-u prođem", objasnila je tada Mirjana. Pokazala je i svoj glazbeni talent, zapjevala uz harmoniku te poručila da Romantika nije samo romantična nego i prava bećaruša.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

A čini se da omiljena Romantika sada kreće u novu avanturu i na dobrom je putu da postane TikTok zvijezda! Mirjana je počela snimati pripremu domaćih ručkova pod nazivom 'Ručak za pet', a u prvom videu svojim se pratiteljima obratila u prepoznatljivom stilu. 

"Dobar dan, moje gledateljstvo TikToka. Predstavit ću vam svoj brzinski ručak za jednu obitelj", najavila je vesela Mirjana. Na kraju videa otkrila je i da joj oko svega pomaže buduća snaha u njihovoj kući, pa moguće da je riječ o djevojci njezina unuka.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Mirjana je tako nakon 'Večere za 5' pronašla novi način da pokaže svoje kulinarsko umijeće, ali i zabavi publiku koja ju je zavoljela zbog njezine neposrednosti i vedrog duha.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

mirjana štahan večera za 5
Večera za 5

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