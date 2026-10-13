Romantika iz 'Večere za 5' postaje zvijezda društvenih mreža! Pogledajte što sada radi baka Mirjana

Posebno je nasmijala gledatelje kada je otkrila da je u svom kraju poznatija pod nadimkom Romantika nego pod vlastitim imenom. "Ja sam uvijek romantična i nikako da 20-u prođem", objasnila je tada Mirjana. Pokazala je i svoj glazbeni talent, zapjevala uz harmoniku te poručila da Romantika nije samo romantična nego i prava bećaruša.

Mirjana Štahan (72) iz Zagorja prije dva tjedna osvojila je simpatije gledatelja 'Večere za 5' svojom vedrinom, iskrenošću i osebujnim izjavama.

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A čini se da omiljena Romantika sada kreće u novu avanturu i na dobrom je putu da postane TikTok zvijezda! Mirjana je počela snimati pripremu domaćih ručkova pod nazivom 'Ručak za pet', a u prvom videu svojim se pratiteljima obratila u prepoznatljivom stilu.

"Dobar dan, moje gledateljstvo TikToka. Predstavit ću vam svoj brzinski ručak za jednu obitelj", najavila je vesela Mirjana. Na kraju videa otkrila je i da joj oko svega pomaže buduća snaha u njihovoj kući, pa moguće da je riječ o djevojci njezina unuka.