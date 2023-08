S majkom u kuhinji je - najslađe! U 'Večeri za 5 na selu' u pripremi jela često se pridruže sinovi i kćeri kandidata

U 'Večeri za 5' gledatelji su uživali u raznim situacijama, a one koje su ih možda i najviše razniježile bile su kada su se glavnim kuharima i kuharicama pridružili - mališani. Kad se male ruke slože, sve se može i upravo su to dokazali najmlađi članovi obitelji koji su jedva dočekali iskusiti kako je to kuhati pred kamerama. Ususret novoj sezoni, koja kreće 28. kolovoza na RTL-u, a 24 sata prije gledatelji će je moći pogledati na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, prisjetili smo se tih trenutaka.

Lorella je pripremala glavno jelo prema receptu svoga sina te joj se on pridružio u kuhinji kako bi joj pomogao. Lorella je jako ponosna na svoje sinove Mattea i Lucu, a posebno je sretna što njezini dečki sjajno znaju kuhati.