Sandra je za svoju večeru osvojila visokih 38 bodova: 'Mislim da će mi biti super s ekipom!'

Sandra Lekić, domaćica, supruga i majka dviju kćeri, otvorila je novi tjedan 'Večere za 5' u Županji i okolici te ugostila Željku, Nenada, Zlatka i Gorana u općini Vrbanja. Za svoju večeru osvojila je visokih 38 bodova. Željka i Zlatko bili su oduševljeni večerom i Sandri dali po deset bodova, a Goran i Nenad nisu bili potpuno oduševljeni carskim mesom pa su Sandri dali po devet bodova. Domaćica je pripremu započela desertom 'Kraljevska slastica', tortom od sira s kremom i preljevom od pistacije, a s pripremom joj je pomogla i kćerkica Petra. Komentirajući sastojke i nazive jela, Goran je ispravno pretpostavio da će desert biti cheesecake s pistacijama. Slijedila je priprema glavnog jela naziva 'Carski zalogaj', a riječ je bila o carskom mesu pečenom u pećnici s pireom od krumpira i glaziranim mrkvama. Glazirane mrkve pripremila je tako da ih je popržila i omekšala na maslacu, a zatim dodala smeđi šećer. Volim carsko meso svakako pojesti - volim na roštilju, volim rolano, jedna dobra", namirnica komentirao je Nenad.

Glavno jelo, Večera za 5

Posljednje na redu za pripremu bilo je predjelo, točnije juha od brokule nazvana 'Zeleni zagrljaj', što nitko od gostiju nije mogao zaključiti na temelju naziva jela. Kandidati su se okupljali kombiju na putu prema domaćici, upoznavali se, ali i priznali da se, neki, već pomalo i poznaju. Činili su mi se veseli, vedri, druželjubivi i mislim da će biti super s ekipom koju sam dosad upoznala", zadovoljno je komentirala Željka. Sandra je svoje goste dočekala ispred kuće i ponudila ih aperitivnom – raznim domaćim rakijama i likerima, a nakon prigodne zdravice, ekipa se povukla na toplo, u kuću za stol. Iznenadila sam se koliko su svi pozitivno raspoloženi tako da mislim da će ovo biti super večera", rekla je domaćica. Juha je stigla pred goste i svima se svidjela - Zlatko nije prije jeo brokulu i nije mislio da će mu se svidjeti pa je ostao ugodno iznenađen, Nenadu je topla juha baš odgovarala kad je došao sa zime, a Goranu se posebno svidjelo što je u juhi bilo češnjaka koji je okus podigao na novu razinu. Glavno jelo je bilo u redu, decentno, nije bilo previše, taman dovoljno mesa i priloga", rekla je Željka kad je poslužen carski zalogaj, a Goran je priznao kako mu nedostaje neki umak, iako mu je jelo kao takvo bilo ukusno. Ipak, desert se najviše svidio gostima koji su bili oduševljeni i serviranjem i izgledom i teksturom i okusom. Desert me oduševio - volim pistacije i ta kremoznost je bila odlična, baš je bilo bogato i puno - svaka čast", zadovoljno je komentirao Goran, a Željka priznala kako joj je, iako ukusan, desert bio pomalo težak.

Desert, Večera za 5