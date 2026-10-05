Sandro otkrio da je streamer, a ekipa u 'Večeri za 5' čula nešto sasvim drugo: 'Ja sam čuo striper!'

Uslijedila je kratka zdravica kojom su službeno započeli slavonsko kulinarsko natjecanje. Kandidati su odmah na početku pokazali da su raspoloženi za razgovor, a najmlađi Sandro brzo je našao zajednički jezik sa starijim natjecateljima.

Ekipa se polako okupila kod domaćice Biljane kako bi započela ovotjedno druženje. Stigli su Dalibor, Antun, umirovljenica Spomenka te mladi Sandro, a domaćica ih je dočekala spremna. Iako se na Biljani mogla primijetiti blaga nervoza jer otvara tjedan kuhanja, goste je ugostila sa širokim osmijehom.

Kada su sjeli za stol i krenuli s predjelom, razgovor je skrenuo na Sandrov posao. Najmlađi sudionik tjedna otkrio je da radi kao streamer, što je odmah izazvalo upitnike iznad glava ostalih kandidata na večeri.

Sandro je strpljivo objasnio da se snima dok igra videoigre te da to ljudi gledaju uživo i doniraju novac. Spomenka je priznala da i sama voli igrati igrice, ali se ne snima pa ju je taj aspekt posla malo iznenadio i nasmijao.

Antun je bio još otvoreniji te je priznao da mu takav način zarade uopće nije logičan jer nikada prije nije čuo za to. Ekipa se čak i našalila: "Ja sam čuo striper", kazali su.

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