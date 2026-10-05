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Večera za 5

Sandro otkrio da je streamer, a ekipa u 'Večeri za 5' čula nešto sasvim drugo: 'Ja sam čuo striper!'

U novom tjednu kulinarske emisije u Slavoniji i Baranji prva domaćica bila je Biljana Kozar iz Luča. Gosti su stigli na aperitiv i upoznavanje, a potom sjeli za stol gdje je glavna tema neočekivano postalo zanimanje najmlađeg kandidata

RTL.hr
05.10.2026 18:35

Ekipa se polako okupila kod domaćice Biljane kako bi započela ovotjedno druženje. Stigli su Dalibor, Antun, umirovljenica Spomenka te mladi Sandro, a domaćica ih je dočekala spremna. Iako se na Biljani mogla primijetiti blaga nervoza jer otvara tjedan kuhanja, goste je ugostila sa širokim osmijehom.

Uslijedila je kratka zdravica kojom su službeno započeli slavonsko kulinarsko natjecanje. Kandidati su odmah na početku pokazali da su raspoloženi za razgovor, a najmlađi Sandro brzo je našao zajednički jezik sa starijim natjecateljima.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Što je to streamer?

Kada su sjeli za stol i krenuli s predjelom, razgovor je skrenuo na Sandrov posao. Najmlađi sudionik tjedna otkrio je da radi kao streamer, što je odmah izazvalo upitnike iznad glava ostalih kandidata na večeri.

Sandro je strpljivo objasnio da se snima dok igra videoigre te da to ljudi gledaju uživo i doniraju novac. Spomenka je priznala da i sama voli igrati igrice, ali se ne snima pa ju je taj aspekt posla malo iznenadio i nasmijao.

Antun je bio još otvoreniji te je priznao da mu takav način zarade uopće nije logičan jer nikada prije nije čuo za to. Ekipa se čak i našalila: "Ja sam čuo striper", kazali su.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5
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