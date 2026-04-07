Sanela iz 'Večere za 5' kroz suze ispričala emotivnu priču o odrastanju: 'Baka je bila moja prva mama'

U popularnom kulinarskom showu 'Večera za 5' natjecateljica Sanela otvorila je vrata ne samo svog doma, već i svoje duše. Kroz suze i sjećanja, podijelila je dirljivu priču o odrastanju, obitelji i nasljeđu koje danas s ponosom čuva, otkrivajući da su je baka i djed oblikovali u osobu kakva je danas.

Sanela danas živi u obiteljskoj kući u Slavoniji sa suprugom i troje djece, no taj dom za nju je puno više od zidova i krova. To je nasljeđe njezine bake, mjesto gdje je provela najljepše trenutke djetinjstva i gdje svaka staza u vrtu priča priču. "Ova kuća je veliki dio mog života", ispričala je gostima, boreći se sa suzama. "Jako puno imam uspomena iz ovog dvorišta. Na ovom mjestu gdje ja sad imam vrt, i ona je imala svoj. Kad god nešto radim ovdje, odmah dolaze sjećanja."

Njezina veza s bakom bila je neraskidiva, oblikovana okolnostima koje su je prerano odvojile od majke. Budući da joj je majka radila u inozemstvu, u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, baka je preuzela ključnu ulogu u njezinom odgoju. "Nikad nismo bile zajedno, tako da je baka u biti bila druga mama, ma prva mama", povjerila se Sanela. "Uvijek sam se s njom mogla i nasmijati i plakati, i uvijek je bila tu uz mene."

