Večera za 5

Sanela osvojila 70 bodova i prešla u vodstvo, a Emiliji se večera najviše svidjela: 'Čista desetka!'

Drugi dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu je kuhala Sanela Vuković u svom domu u Požegi gdje živi sa suprugom i njihovo troje djece. Za večeru je osvojila 35 bodova, a ukupno 70 bodova pa se smjestila na vrh ovotjedne ljestvice

07.04.2026 19:00

Domaćica je pripremu večere započela mesnom štrucom za glavno jelo koje je nazvala 'Mesna bomba'. U roladu je dodala kuhana jaja, pancetu te sir, a kao prilog pripremila pire krumpir. 

Sanela, Večera za 5 FOTO: RTL

Slijedila je priprema 'Tajne stare kuhinje', pite s jabukama i orasima, koju je domaćica pripremila za desert, a zatim je pripremila 'Jesensku rapsodiju', juhu od buče iz svog vrta za predjelo.

Sanela, Večera za 5 FOTO: RTL

Nadam se da će gosti biti zadovoljni, a ako ne budu, ne znam, njihov problem", rekla je Sanela pripremajući desert, a Franjo rekao: Vidjet ćemo kako će se snaći. Nije dovoljno samo znati nešto skuhati, treba biti aranžmana nekih, jako mi smeta ako nema dekoracije."

Sanela, Večera za 5 FOTO: RTL

Sanela je goste dočekala uz gitarista i harmonikaša pa je ekipa na samom početku već zapjevala i dobro se proveselila. Doček je bio pristojan, lijep, ugodan", zadovoljan je bio Franjo, a Manda dodala: Muzika, doček - kao iz bajke!"

Večera za 5 kod Sanele FOTO: RTL

Nakon prigodnog aperitiva, ekipa se smjestila za stol, a Sanela poslužila predjelo. Opet ću ja biti kritičan, moram, drugačije ne mogu. Volim biti na otvorenom, ali da je neka terasa ili pod nekom nadstrešnicom, ovo mi je ovako kao da smo na izletu", iskren je bio Franjo. Juha se svidjela gostima, ali Franji je bila pregusta. Fenomenalna juha bez ikakve greške, fantastično", zadovoljno je zaključila Emilija.

Večera za 5 kod Sanele FOTO: RTL

Glavno jelo - klasika, ali opet napravljeno taman", rekla je Emilija kad je stiglo glavno jelo, a Manda dodala: Lijepo je izgledalo, ali suho unutra." Franjo se bunio kako nema soli u salati pa je Manda primijetila: Franji fali soli, uvijek nešto fali, ali Franjo uvijek sve pojede."

Glavno jelo, Večera za 5 FOTO: RTL

Dok je Sanela posluživala desert gosti su zaigrali igru puhanja svjećica. Je li to sve za mene ili još netko dolazi", našalio se Dražen kad je vidio veliku porciju deserta pred sobom i dodao: Bio je ukusan, ali je kora bila pomalo tvrda."

Desert, Večera za 5 FOTO: RTL

S obzirom na to je danas bila druga večer i već smo se malo bolje upoznali bila je bolja atmosfera, već je krenula i zezancija", komentirao je Dražen, a Manda se složila kako je na večeri bila baš dobra atmosfera.

Večera za 5 kod Sanele FOTO: RTL

Predjelo je bilo ukusno, ali malo prezačinjeno. Glavno jelo je bilo dobro posloženo, ali nije bilo dovoljno slano i nije bilo kruha", rekao je Dražen i za hranu dao domaćici ocjenu osam. Sve mi se svidjelo. Desert je bio da pojedem tanjur s pitom stoga je moja ocjena čista desetka", zadovoljno je komentirala Emilija. Franjo je domaćici dao osam bodova, a Manda devet. Za atmosferu je od Mande i Emilije Sanela dobila deset bodova, od Dražena osam te od Franje sedam bodova. S osvojenih 70 bodova Sanela je trenutačno na prvom mjestu ovotjedne ljestvice.

Bodovi, Večera za 5 FOTO: RTL

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Moglo bi te zanimati

Danas će svoje kulinarske sposobnosti pokazati Sanela: 'Volim eksperimentirati pa to nekad završi dobro, nekad ne'

Emilija otvara slavonski tjedan 'Večere za 5': 'Priželjkujem veselu ekipu ovaj tjedan'

Profesionalac Jurica odnio pobjedu rapskog tjedna: 'Hvala lijepa svima i bilo mi je drago sudjelovati u 'Večeri za 5'

Jednoj kandidatkinji 'Večere za 5' priredili iznenađenje: Evo o čemu se radi

Emilija iz 'Večere za 5' nakon rastave braka preselila u manju sredinu: 'Dala sam otkaz sistemu i došla živjeti u skladu i suživotu s prirodom'

Mijo iz 'Večere za 5' ima slomljen prst! Priprema deserta bila je pravi izazov

Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?