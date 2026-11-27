Sastojci:

Priprema tijesta:

Jabuke dinstati 10 minuta, dodati 1 čajnu žličicu cimeta. Staviti to na tijesto i ostaviti da se kratko hladi prije dodavanja kreme od kokosa.

Staviti smjesu na pola sata u hladnjak, a 1/3odvojiti i staviti u zamrzivač.

Priprema kreme od kokosa

Sastojci:

Priprema:

Smjesu dobro izmiješati i staviti na kolač te potom sve skupa ispeći u pećnici.

Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!

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