Sastojci:
- 400 g brašna
- 200 g margarina
- 150 g šećera
- 2 žumanjka
- prašak za pecivo
- naribana korica 1 limuna
- 1 kg naribanih jabuka
- šećer
- sok 1 limuna
Priprema tijesta:
Staviti smjesu na pola sata u hladnjak, a 1/3odvojiti i staviti u zamrzivač.
Priprema kreme od jabuka
Jabuke dinstati 10 minuta, dodati 1 čajnu žličicu cimeta. Staviti to na tijesto i ostaviti da se kratko hladi prije dodavanja kreme od kokosa.
Priprema kreme od kokosa
Sastojci:
- 4 bjeljanjka
- 3 vanilin šećera
- 120 g šećera
- 150 g kokosa
Priprema:
Smjesu dobro izmiješati i staviti na kolač te potom sve skupa ispeći u pećnici.
Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!
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