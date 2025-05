Selma prešla u vodstvo s osvojenih 36 bodova: 'Nisam očekivala da će napraviti nešto tako jestivo'

"Čini mi se da Selma ima blagu tremicu i da je malo umorna, ali je dobro raspoložena", rekla je Valentina kad je ekipa stigla Selmi. Nakon prigodnog aperitiva posluženo je predjelo, koje je izazvalo različite reakcije. "U predjelu mi se nije svidio ananas," rekla je Valentina, a Nini je to bilo najbolje: "Oduševljena sam bila ananasom, ananas je bio hit!"

"Nemam nikakva očekivanja. Ona će mene iznenadili ako nešto napravi i ako joj nešto uspije", našalila se Milica, a Valentina iskreno rekla: "Ja ne sumnjam u Selmu, ja mislim da će to biti jedna dobra večera." U kombiju su djevojke komentirale kako očekuje da će Selma kukati kako joj je bilo teško kuhati, ali kako će hrana biti ukusna, a pogađale su i što će im domaćica pripremiti kao iznenađenje.

"Svakako ću pohvaliti da mi izgleda primamljivo i da ću probati desert", rekla je Milica kad je vidjela kolač, a Nina je komentirala kako joj je sladoled, koji je bio poslužen uz kolač, bolji nego jučerašnji kod Milice. Vanja i Nina tražile su dodatnu porciju kolača, a Milia je rekla: "Okus me iznenadio. Nisam očekivala od Selme da će napraviti nešto tako jestivo." "Kolač me baš oduševio", rekla je Valentina i dodala: "Selma je bilo gostoljubiva. Možda je malo više pažnje posvetila Milici nego nama ostalima za stolom, ali opraštamo joj, to je dio njihove interne zafrkancije."

Nakon večere Selma je podijelila gošćama poklone koji su uključivali gumene bombone i balzam za usne. Zatim su djevojke ustale i zaplesale te komentirale kako je večeras atmosfera bila bolja nego prethodna dva dana.