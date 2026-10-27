Šesnaestogodišnja Lucija oduševila goste desertom: 'Božanstveno! Spojila je tradiciju i nešto novo'

Najmlađa kuharica ovotjedne 'Večere za 5', 16-godišnja Lucija Rotim, posebno je oduševila goste svojim desertom. Umjesto klasične pite od jabuka, odlučila je pripremiti nešto drukčiju verziju poznate slastice, zadržavajući pritom njezine tradicionalne okuse.
"Ovo je moja izvedba pite od jabuka. Nisam htjela da bude klasično, samo zarolano, nego opet da bude nešto malo drugačije, a da podsjeća na tradicionalno jelo", objasnila je Lucija.
Njezina ideja svidjela se gostima, a Ilonka je posebno pohvalila kreativnost mlade domaćice i način na koji je desert predstavila. "Desert je bio jako lijepo serviran, maštovito je to ona smislila, spojila je tradiciju i nešto malo novoga", komentirala je Ilonka.
Osim izgledom, desert je goste osvojio i svojom hrskavošću. Lucija je otkrila kako je taj efekt postigla tako što je najprije ispekla kore za savijače, ostavila ih da se ohlade, a potom ih izmrvila.
Posebno oduševljena bila je Marija, koja je priznala da ju je desert impresionirao već na prvi pogled. "Desert je izgledao božanstveno. Ono što je napisala - hrskavo, eto tako je izgledalo na tanjuru", rekla je Marija.
Ni Lovro nije štedio pohvale, a njegov komentar izazvao je simpatičnu reakciju za stolom. "Fenomenalno. Jako je...", započeo je Lovro, a Marija se odmah nadovezala: "Hrskavo!"
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.