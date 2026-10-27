Šesnaestogodišnja Lucija oduševila goste desertom: 'Božanstveno! Spojila je tradiciju i nešto novo'

Šesnaestogodišnja Lucija Rotim iz Đakova pokazala je svoju kreativnost u 'Večeri za 5' pripremivši modernu verziju tradicionalne pite od jabuka. Njezin desert oduševio je goste izgledom, ali i zanimljivom teksturom, a pohvale su stizale sa svih strana

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Najmlađa kuharica ovotjedne 'Večere za 5', 16-godišnja Lucija Rotim, posebno je oduševila goste svojim desertom. Umjesto klasične pite od jabuka, odlučila je pripremiti nešto drukčiju verziju poznate slastice, zadržavajući pritom njezine tradicionalne okuse. "Ovo je moja izvedba pite od jabuka. Nisam htjela da bude klasično, samo zarolano, nego opet da bude nešto malo drugačije, a da podsjeća na tradicionalno jelo", objasnila je Lucija.

icon-expand icon-close icon-close Lucija, Večera za 5 FOTO: RTL

Njezina ideja svidjela se gostima, a Ilonka je posebno pohvalila kreativnost mlade domaćice i način na koji je desert predstavila. "Desert je bio jako lijepo serviran, maštovito je to ona smislila, spojila je tradiciju i nešto malo novoga", komentirala je Ilonka. Osim izgledom, desert je goste osvojio i svojom hrskavošću. Lucija je otkrila kako je taj efekt postigla tako što je najprije ispekla kore za savijače, ostavila ih da se ohlade, a potom ih izmrvila.

icon-expand Lucija, Večera za 5 FOTO: RTL