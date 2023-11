Simpatična Blaženka se našalila, pa priznala: 'Nisu Dalmatinci lijeni ljudi, to je samo šala'

''To je bila mala šala, a to što je ljudi odmah shvaćaju ozbiljno nije moj problem'', rekla je Blaženka. Jelena je dodala kako su oni drugi mentalitet te da je Blaženka 'dalmatinsku fjaku' shvatila doslovno, a Mladena je zaključila kako oni zapravo dosta rade. ''Nisu Dalmatinci lijeni ljudi, to je samo šala'', objasnila je simpatično Blaženka.

