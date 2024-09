Simpatična Gordana osvojila 38 bodova, presudili crni rižoto i ledeni vjetar: 'U desertu je bilo puno šlaga'

Pripravu večere Gordana je započela desertom nazvanim 'Proljeće'. "Sto posto su jagode sa šlagom, nema dalje", komentirao je Vinko. "Proljeće mi govori o buđenju, dolaze nam jagode", dodala je Marija Mandalena. Uskoro je Gordana otkrila da će ekipi za desert ponuditi klasik među desertima - ledeni vjetar. Uslijedila je priprava glavnog jela - 'Crna munja'. "Crna munja me asocira na hobotnicu, definitivno", otkrio je Vinko. "Možda će biti nešto s crnilom od sipe", dodala je Monika. Uskoro je Gordana otkrila da će za glavno jelo ekipi poslužiti crni rižoto. Za kraj, uslijedila je priprava predjela naziva 'Sve i svašta'. "Moguće da je to neka salata od jaja, tune i kapara", pretpostavila je Marija Mandalena. "Nadam se da će biti salata od hobotnice, tu ide sve i svašta", zaključila je Monika - i bila u pravu. Hobotnica na salatu, pašteta od tune i dva, tri slana inćuna - bila je to Gordanina ideja za predjelo.