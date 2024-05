Sjajna Timoteja rasturila i prešla u vodstvo, samo je Marina imala zamjerke: 'Nije mi se svidjelo predjelo, a ni batat'

Pripravu večere započela je Timoteja glavnim jelom - 'Narančastim pijancem'. Rolana prasetina sa soli i pivom jelo je koje je spremačica odlučila spraviti za glavno jelo. "Možda će staviti nešto alkoholno", komentirala je Maja. "Ako za glavno jelo budu pečena prasetina i batat mislim da će to biti dovoljno i da ću se moći najesti, da će to biti fino", dodala je Dubravka. "Obožavam batat", zaključila je Marina. Uslijedila je priprava deserta nazvanog 'Šumska vila'. "Nešto fino slatkasto, s voćem", prognozirala je Katarina o desertu. "Baš me zbunila, možda cheesecake", zaključila je Marina. Uskoro je Timoteja otkrila da za desert radi mileram-tortu. Unatoč problemima s biskvitom, Timoteja se uspjela izboriti s desertom pa se okrenula predjelu. 'Zdravo i skriveno' naziv je posljednjeg jela kojeg se Timoteja prihvatila. "Ako bude salata za predjelo, to će zadovoljiti moja očekivanja", otkrila je Marina. Uskoro je Timoteja otkrila da će povrće zapeći u pećnici sa sirom.