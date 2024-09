Sjećate li se Davora i Deana? Nakon 'Večere za 5' ojačali su svoje prijateljstvo, a sad će ga okruniti kumstvom!

Podsjetimo, Dean je nakon 'Večere za 5' ispričao kako je Davor upoznao svoju buduću ženu te kako mu je on pomogao. ''Davor je svoju zaručnicu upoznao na poslu i rekao mi kako mu se sviđa, no da prije nje nije baš imao iskustva s djevojkama. Puno sam mu pomagao, objašnjavao mu korak po korak kako joj prići. To što je ona tada bila zauzeta, no nesretna u vezi, nam je bila velika prepreka koju smo s vremenom uspjeli zajedno otkloniti. Upravo jer smo zajedno prošli kroz njegovo osvajanje i jer smo općenito, od početka imali iskren odnos, bez tajni, mislim da me izabrao za kuma'', rekao je tada Dean.

