Extra video
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Sjećate li se Lukrecije iz 'Večere za 5'? Brčkala se u bazenu, a nosi i titulu najljepše mame u Hrvatskoj

Lukrecia se itekako zabavila kod Nataše u 'Večeri za 5'

RTL.hr
19.07.2026 11:00

U zagrebačkom tjednu popularnog kulinarskog showa 'Večera za 5', atmosfera je dosegla točku vrenja, i to ne samo zbog ljetnih temperatura. Dok je domaćica Nataša u svojoj kuhinji marljivo dovršavala desert, njezini su gosti odlučili iskoristiti sve čari njezine prekrasne kuće s bazenom, pretvorivši opušteno druženje u neočekivanu zabavu.

Lukrecia probija led

Nakon obilnog i ukusnog glavnog jela, teletine ispod peke, energija za stolom bila je na vrhuncu. Ipak, jednoj gošći pogled je neprestano bježao prema osvježavajućem plavetnilu bazena. Mlada Lukrecija, kako je i sama kasnije priznala, cijeli je dan gledala u bazen i jednostavno više nije mogla izdržati. "Mislim da sam samo ja najhrabriji ovdje, svi se boje", izjavila je odvažno prije nego što je odlučila prva skočiti u vodu. Svoj spontani potez objasnila je jednostavno: "Ne znam jesam li šokirala goste i sve ostale, ali to sam jednostavno ja. Bilo mi je vruće i htjela sam se baciti u taj bazen."

Lukrecia, Večera za 5
Lukrecia, Večera za 5 FOTO: RTL

Dalmatincu voda u krvi

Lukrecijina hrabrost nije dugo ostala usamljena. Ubrzo joj se u bazenu pridružio i kipar Petar, koji je svoj potez opravdao dalmatinskim porijeklom. "S obzirom na to da sam Dalmatinac, voda je ipak meni u krvi, tako da moram nekako skočiti u tu vodu", rekao je kroz smijeh, pokazavši da je i on spreman za ljetne ludorije. Dok su se njih dvoje veselo brčkali, ostali kandidati su sa zanimanjem promatrali sa strane, uživajući u nesvakidašnjem prizoru.

Mladost, ludost i iznenađeni pogledi

Neočekivani razvoj događaja izazvao je različite reakcije. Mahir, domaćin prve večeri, ostao je, kako su drugi primijetili, pomalo zatečen. Priznao je da se divio Lukreciji, ali je odlučio ostati po strani. Svoj je ostanak "na suhom" duhovito prokomentirao. "Mislim da su tu igrali mladost, ludost. Ovaj treći bi bio suvišan", zaključio je Mahir, dajući naslutiti da je atmosfera uz bazen postala pomalo romantična.

Cijela se scena odvijala dok je domaćica Nataša pripremala "Andrijanić Šapat", desert posvećen njezinoj prijateljici. Čuvši prskanje, pozvala je veselo društvo da se osuši i pripremi za slatki završetak večeri. Time je pokazala da je njezina večera bila puno više od samog kuhanja; bila je to proslava ljeta, prijateljstva i spontanosti koja je gostima stvorila uspomenu za cijeli život, i prije nego što su ocijenili posljednje jelo.

večera za 5 2026
Večera za 5

Sjećate li se Marka iz 'Večere za 5'? Samohrani je otac dviju djevojčica ove godine ukrao srce nacije

Moglo bi te zanimati

Gledatelji oduševljeni novom sezonom 'Večere za 5': 'Bravo, odlično sve izgleda!'

Velika novost u 'Večeri za 5': Uvodi se novi način ocjenjivanja, domaćin može osvojiti maksimalnih 80 bodova

Glazbenik Mahir kuhat će prvi i probiti led u novoj sezoni omiljene 'Večere za 5': 'Došao sam pobijediti!'

Upoznajte nove kandidate 'Večere za 5': Gledatelje očekuju totalno drugačije epizode!

Nova sezona, novi domaćini, nova iznenađenja - novi tjedan 'Večere za 5'!

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim