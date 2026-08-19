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Sjećate li se Mare Uštipak iz 'Večere za 5'? Od svojih uštipaka danas živi, a njezina priča je počela kao šala

Mara Vučković, poznatija kao Mara Uštipak, bila je kandidatkinja 'Večere za 5', a dalmatinsku ekipu nasmijavala je svojim doskočicama

RTL.hr
19.08.2026 13:00

Mara Vučković, poznatija kao Mara Uštipak, diljem Dalmacije poznata je po svojim uštipcima.

Inače, za RTL.hr je otkrila kako od toga već godinama živi. "Moj trud, rad i upornost su se isplatili. Živim od uštipaka. S ponosom mogu reći da su za sve što imam danas zaslužni moj rad i moja upornost'', priznala je tada Mara, koja je otkrila i kako je dobila nadimak - Mara Uštipak.

Mara Uštipak, Večera za 5
Mara Uštipak, Večera za 5 FOTO: RTL

''Ljudi su mi po cesti vikali 'Mara Uštipak' i tako se spletom okolnosti razvio ulični brend. Treba znati od zafrkancije napraviti reklamu'', rekla je Mara, koja, kaže, sada rastura s poslom. Brend je zaštitila intelektualnim vlasništvom, a često dobiva i ponude za franšizu i razna partnerstva.

''Planiram se širiti, no najbitnije je ići stepenicu po stepenicu jer nema smisla doći do šestog kata ako su ti temelji slabi. Zahvaljujući svom radu i upornosti, ja sam napravila temelje i mislim da sam pustila debele korijene za budućnost svojih sinova, a tu se najviše zahvaljujem podršci sugrađana koji su prepoznali moj proizvod. Zahvaljujući njima, ja radim. Mene je podržala ulica, od ruganja pojedinaca do ozbiljnih ljudi koji su prepoznali moj trud i rad'', zaključila je.

Mara Uštipak, Večera za 5
Mara Uštipak, Večera za 5 FOTO: RTL

Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin! 

Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448

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