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Sjećate li se Marka iz 'Večere za 5'? Samohrani je otac dviju djevojčica ove godine ukrao srce nacije

Samohrani otac Marko iz 'Večere za 5' raznježio je mnoge

RTL.hr
05.07.2026 11:00

Marko, elektrotehničar iz Dugog Sela, s gledateljima je podijelio puno više od samih recepata u 'Večeri za 5'. Iza mirnog i staloženog domaćina krila se dirljiva priča o borbi, očinskoj ljubavi i stvaranju novog života iz pepela teških vremena.

Borba za život nakon ratnih strahota

Marko je u showu otvoreno progovorio o svom porijeklu i putu koji ga je doveo u Dugo Selo. Rođen je u Bugojnu, u Bosni i Hercegovini, no ratna događanja sudbinu njegove obitelji, kao i mnogih drugih, usmjerila su u nepoznato. "Nakon rata, silom prilika raseljavanja", kratko je, ali s velikom težinom, opisao razdoblje koje ga je zauvijek promijenilo.

Marko, Večera za 5
Marko, Večera za 5 FOTO: RTL

Novi početak potražio je u Hrvatskoj. Preko rođaka je uspio pronaći posao u Zagrebu, spakirao je život u torbe i donio odluku koja mu je odredila budućnost. "Odlučio sam ići i boriti se za život, kako bi to jednostavno rekli", prisjetio se Marko. Upravo ta borbenost i predanost radu omogućile su mu da izgradi stabilan život, osnuje vlastitu tvrtku i stvori dom koji danas odiše toplinom, što su prepoznali i njegovi gosti, opisavši ga kao "domaćinsku kuću" s pravim "obiteljskim vibeom".

Blagodati samohranog roditeljstva

Ipak, središte Markova svijeta nisu posao i zidovi, već njegove dvije kćeri. Posljednje četiri godine sam ih odgaja, preuzimajući ulogu koja sa sobom nosi brojne izazove, ali i neprocjenjive trenutke.

Na pitanje o teškoćama samohranog roditeljstva, odgovara skromno i promišljeno. "Nije to nešto da bi čovjek mogao reći da je teško ili naporno, ali iziskuje vrijeme i obaveze", objašnjava on, odmah dodajući i drugu stranu medalje. "S druge strane, ima neke velike blagodati. Čak mogu reći da sam sretan. Ipak, provodim puno vremena s njima", s osmijehom ističe Marko, otkrivajući kako je upravo vrijeme provedeno s kćerima ono što ga najviše ispunjava.

Marko, Večera za 5
Marko, Večera za 5 FOTO: RTL

Njegova posvećenost vidi se i u planovima za budućnost. Kuća u kojoj žive trenutno je veliko gradilište, a razlog za renovaciju je najljepši mogući. "To je ponajviše iz razloga jer nam se obitelj povećava", otkrio je.

Novo poglavlje i obitelj koja raste

Nakon teškog razdoblja, Marko je ponovno pronašao ljubav i partnersku sreću sa svojom odabranicom, od milja zvanom Zagorka. Njihova veza prerasla je u odluku o zajedničkom životu, što znači da će se Marku i njegovim dvjema kćerima uskoro pridružiti i partnerica sa svojom kćerkicom. Upravo zbog stvaranja doma za novu, peteročlanu obitelj, Marko ulaže sav svoj trud u renovaciju i proširenje kuće. Planira im pripremiti i posebno iznenađenje, preuređujući sobe kako bi ih dočekalo nešto "totalno novo".

Prijavite se u novu sezonu 'Večere za 5' i ne propusti pokazati svoje kulinarske sposobnosti.

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