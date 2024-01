Sjećate se Iris iz 'Večere za 5'? Ova majka šestero djece snimila zanimljiv spot u kadi s - narančama

Fatalna Hrvatica u spotu glumi s Markom Markovićem, jednim od najtraženijih srpskih fitness trenera kojega su djevojke u spotu zavodljivo masirale, vezale i gotovo skinule do kraja.

"Ana Sasso bila je seks bomba tog vremena baš kao što sam ja danas. Inspirirala me ta reklama pa sam odlučila kupati se u narančama i istaknuti grudi", ističe Iris.

No, kako ne bi sve ostalo na atraktivnim scenama sa seksepilnim trenerom, pobrinula se upravo Iris, koja je između nekoliko promijenjenih kombinacija, dio spota snimala u bazenu prepunom naranči. Upravo ondje u zavodljivoj narančastoj majici nehotice je pokazala dio grudi pa su odmah krenule usporedbe sa seks simbolom osamdesetih, Anom Sasso i njezinom legendarnom reklamom za Pipi.

Njezina prva dva singla do sada su prikupila više od 650.000 tisuća pregleda na You Tubeu, a za novi singl kaže da je najbolji do sada.

"Očekujem trending i smatram da ga zaslužujem jer napravili smo odličan posao. Vrijeme je da pokorimo hrvatsku estradu, a i možda me ponovno budete gledali u nekom TV formatu jer sam rođena za svjetla reflektora", zaključila je Iris.

