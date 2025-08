Sjećate se Mare Uštipak iz 'Večere za 5'? Neokrunjena sinjska kraljica radi svoj specijalitet za Sinjane na Thompsonu

''Ljudi su mi po cesti vikali 'Mara Uštipak' i tako se spletom okolnosti razvio ulični brend. Treba znati od zafrkancije napraviti reklamu'', rekla je Mara, koja, kaže, sada rastura s poslom. Brend je zaštitila intelektualnim vlasništvom, a često dobiva i ponude za franšizu i razna partnerstva.

''Planiram se širiti, no najbitnije je ići stepenicu po stepenicu jer nema smisla doći do šestog kata ako su ti temelji slabi. Zahvaljujući svom radu i upornosti, ja sam napravila temelje i mislim da sam pustila debele korijene za budućnost svojih sinova, a tu se najviše zahvaljujem podršci sugrađana koji su prepoznali moj proizvod. Zahvaljujući njima, ja radim. Mene je podržala ulica, od ruganja pojedinaca do ozbiljnih ljudi koji su prepoznali moj trud i rad'', zaključila je.