Sjećate se njih? Dunju i Tomislava spojila je 'Večera za 5', a danas uživaju u braku

Naime, Dunja je upravo zahvaljujući 'Večeri za 5' upoznala supruga Tomislava, s kojim su je povezale društvene mreže i komentari vezani uz njegovo sudjelovanje u emisiji, a za RTL.hr je otkrila više.

''Tomislav i ja smo čak išli u istu srednju školu. Sretali se jesmo, no nikada se nismo upoznali – nisam ja njega znala ni on mene'', rekla je Dunja te dodala kada su se napokon upoznali. ''Moja kolegica ga poznaje, zajedno smo gledali njegovu večeru i komentirale. Kasnije sam na društvenim mrežama komentirala njegovo kuhanje pa mi se javio. Tako smo se našli na kavi i napokon upoznali. To je to'', ispričala je Dunja.