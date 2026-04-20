Večera za 5

Slastica u 'Večeri za 5' koja je mnoge vratila u djetinjstvo: Žana spremila rožatu

Žana je s rožatom mnoge kandidate 'Večere za 5' vratila u djetinjstvo

20.04.2026 18:45

U posebnom tjednu popularnog kulinarskog showa "Večera za 5", u kojem svoje vještine pred kamerama pokazuju članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s otoka Brača, prva večera u Supetru završila je na najslađi mogući način. Domaćica Žana, članica DVD-a Supetar, za kraj je poslužila desert koji je izazvao lavinu emocija, probudio uspomene i, što je najvažnije, zorno pokazao što znači vatrogasno zajedništvo.

Kad desert priča glazbenu priču

Nakon bogatog predjela i maštovitog glavnog jela, na stol je stigla tradicionalna dalmatinska rožata, čiji je izgled goste odmah oduševio i zaradio ocjenu "čista desetka". No, ono što je desert učinilo posebnim bio je njegov naziv - "Sunce, žarko".

"Sad mi je jasno zašto je sunce žarko", komentirao je jedan od gostiju, Nikola iz DVD-a Bol, na što je domaćica Žana s osmijehom otkrila tajnu. "To je iz jedne naše pjesme. Svi nazivi jela su inače naslovi pjesama naše klape", pojasnila je, aludirajući na klapu Allegria, prvu i jedinu žensku vatrogasnu klapu u Hrvatskoj, čija je ponosna članica. Tako su gosti kroz "Bračku baladu" za predjelo i "Kad puste zvizde" za glavno jelo nesvjesno kušali i glazbenu priču bračkih vatrogaskinja.

Žana, Večera za 5
FOTO: RTL

Okus djetinjstva protiv skepticizma

Iako je izgledom osvojila sve, rožata je okusom podijelila ekipu za stolom, pokrenuvši iskrenu raspravu. Za Anu iz DVD-a Milna, okus je bio čista nostalgija. "Mene je okus rožate uvijek vraćao u djetinjstvo", priznala je.

S druge strane, kolega Nikola otvoreno je rekao kako nije ljubitelj ove slastice. "Ja to ne volim. Nažalost, ja sam taj izniman", kazao je, ali je ipak odlučio probati. Iako ga krema nije oduševila, pošteno je pohvalio trud domaćice. "Mora se priznati, karamela je bila tako hrskava... taman da sam guštao", rekao je, pokazavši da se i u natjecanju cijeni objektivnost i dobro odrađen posao.

"Vatrogasci uvijek sve dijele"

Najdirljiviji trenutak večeri dogodio se upravo na kraju, kada su se tanjuri već počeli prazniti. Vidjevši da njezini kolege Tino i Nikola nisu pojeli cijeli desert, Ana im je ponudila ostatak svoje porcije. Taj jednostavan, prijateljski čin postao je simbolom večeri.

Rožata, Večera za 5
FOTO: RTL

"Vatrogasci uvijek sve dijele", objasnila je Ana okupljenima. "Kad ostane rožata, onda se podijeli. Mi uvijek sve dijelimo, jednostavno je tako kod nas u vatrogastvu. Tu smo da podijelimo jedni s drugima, a vatrogasac brata spasi. To je ono što nas drži, ta vatrogasna zajednica."

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

žana večera za 5 večera za 5
