Slavonski tjedan zatvara svestrani Madžo: 'Imam baš velika očekivanja'

Posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5' za tri dame i strogog Franju kuhat će Dražen Madžarević. Po zanimanju elektrotehničar, današnji domaćin radi na održavanju elektroinstalacija na autocesti. Uz to sa suprugom i sinovima vodi obiteljski OPG i obrt koji se bavi izradom tradicionalnih slavonskih rukotvorina.

Svi me znaju kao Madžu i za mene kažu da sam čudo. Sve volim, sve me zanima i svašta volim probati", kaže Dražen, koji se uz sve navedeno, bavi i dresurom konja, jahanjem, skuplja fijakere, a voli se i provozati na svom motoru.

Ja bih rekla da je Dražen veliki frajer. Sve ove dane on je toliko ušminkan, toliko elegantan i uvijek fino miriši", komentirat će Sanela, a Manda primijetiti nešto praktičnije prirode: Ja sam samo razmišljala koliko njegova žena to sve pegla."