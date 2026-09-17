Snimatelj ga namjerno provocirao u 'Večeri za 5', Zoran dobacio producentu: 'Oćemo tražiti novog?'

Četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' , koja se odvija u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kuhao je glazbenik Zoran K., a tijekom pripreme večere dogodio se i jedan zabavan trenutak sa snimateljem.

Dok je ribao tikvice, Zoran je upitan postoji li nešto što posebno ne voli. Bez puno razmišljanja priznao je da ne podnosi zviždanje.

Snimatelj je tada odlučio malo ga isprovocirati i počeo zviždati iza kamere.

Zoran ga je samo pogledao preko oka, a zatim producentima dobacio: Oćemo tražiti novog snimatelja?"

Njegova reakcija nasmijala je ekipu, a kratka razmjena dodatno je opustila atmosferu tijekom pripreme večere.

Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u i odmah na Voyo.