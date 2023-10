Snježana Š. osvojila 36 bodova, svemu krivo tvrdo meso: 'Prepeklo se, trebalo je biti manje pečeno'

Pripravu jela uspješno je Snježana Š. privela kraju, a potom je pripremila stol u svom vrtu, gdje je dočekala goste i ponudila aperitiv - medicu, višnjevac i orahovac. "Doček je bio dobar, možda je domaćica imala malu tremu, ali bilo je sve ok", komentirao je Marko. "Mislila sam da će biti nervoznija, ali nije bila", dodala je Snježana B. "Izbor aperitiva je bio jako dobar, po mom guštu", zaključila je Katarina.

Uslijedilo je predjelo 'Kaj su jeli naši stari'. Špek, žganci, sir, vrhnje - rapsodija starinskih okusa stigla je pred ekipu. "Bila sam gladna, bilo je fino slano, možda da je malo ljepše ukrašeno, ali ok", komentirala je predjelo Snježana B. "Okus je bio fin, to i doma inače jedemo, fino mi je bilo", komentirao je Marko. "Ništa posebno, onako kako jedem i doma za doručak", zaključila je, pak, Katarina.

Glavno jelo iduće je stiglo pred goste - 'Na starinski i na moderan način'. Gostima je Snježana Š. servirala svoj krumpir te šniclu u umaku od povrća. "Izgled glavnog jela je bio ok, vidjelo se da je malo previše ispečena svinjetina, no upila je sok od umaka", komentirao je glavno jelo Karlo. "Umak kao da je bačen na ono meso bio. Okus je bio ok, samo što su meso i krumpir bili tvrđi", dodao je Marko.