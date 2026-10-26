Šokačka pjesma odjeknula u 'Večeri za 5'! Gosti oduševljeni: 'Posebna pohvala za prvi glas'

Ilonka je svoje goste u 'Večeri za 5' iznenadila čim su stigli na njezina vrata. Naime, odlučila im je prirediti poseban glazbeni doček pa je pozvala Zlatu, Klaru i Jelenu iz vukovarskog KUD-a Kolo, koje su izvele tradicionalnu šokačku pjesmu.
Njihova izvedba oduševila je goste, koji nisu skrivali zadovoljstvo ovakvim početkom večere. Posebno impresionirana bila je Marija, koja je pohvalila njihovo pjevanje, ali i istaknula jednu od djevojaka.
"Troglasje je bilo fantastično. Međutim, prvi glas moram posebno izdvojiti. Mlada dama je predivno otpjevala", komentirala je Marija.
Ilonka je tako već na samom početku večeri svojim gostima priuštila poseban doživljaj te ih uz tradicionalnu pjesmu uvela u slavonski ugođaj.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.