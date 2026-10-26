Šokačka pjesma odjeknula u 'Večeri za 5'! Gosti oduševljeni: 'Posebna pohvala za prvi glas'

Ilonka je svoje goste u 'Večeri za 5' iznenadila čim su stigli na njezina vrata. Naime, odlučila im je prirediti poseban glazbeni doček pa je pozvala Zlatu, Klaru i Jelenu iz vukovarskog KUD-a Kolo, koje su izvele tradicionalnu šokačku pjesmu.

Njihova izvedba oduševila je goste, koji nisu skrivali zadovoljstvo ovakvim početkom večere. Posebno impresionirana bila je Marija, koja je pohvalila njihovo pjevanje, ali i istaknula jednu od djevojaka.

"Troglasje je bilo fantastično. Međutim, prvi glas moram posebno izdvojiti. Mlada dama je predivno otpjevala", komentirala je Marija.