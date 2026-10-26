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Večera za 5

Šokačka pjesma odjeknula u 'Večeri za 5'! Gosti oduševljeni: 'Posebna pohvala za prvi glas'

Prva domaćica ovotjedne 'Večere za 5', 70-godišnja Ilonka, pobrinula se da njezini gosti večer započnu u pravom slavonskom duhu. Priredila im je glazbeno iznenađenje koje je sve oduševilo, a Marija je imala posebne pohvale za jednu od izvođačica

RTL.hr
26.10.2026 20:00

Ilonka je svoje goste u 'Večeri za 5' iznenadila čim su stigli na njezina vrata. Naime, odlučila im je prirediti poseban glazbeni doček pa je pozvala Zlatu, Klaru i Jelenu iz vukovarskog KUD-a Kolo, koje su izvele tradicionalnu šokačku pjesmu.

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79a801994d_1083215 FOTO: Video

Njihova izvedba oduševila je goste, koji nisu skrivali zadovoljstvo ovakvim početkom večere. Posebno impresionirana bila je Marija, koja je pohvalila njihovo pjevanje, ali i istaknula jednu od djevojaka.

"Troglasje je bilo fantastično. Međutim, prvi glas moram posebno izdvojiti. Mlada dama je predivno otpjevala", komentirala je Marija.

Ilonka, Večera za 5
Ilonka, Večera za 5 FOTO: RTL

Ilonka je tako već na samom početku večeri svojim gostima priuštila poseban doživljaj te ih uz tradicionalnu pjesmu uvela u slavonski ugođaj.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večra za 5 ilonka pjesma
Večera za 5

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