Spačka za domaćina za kraj tjedna: 'Ono što si tražio, to si danas i dobio'

Ivan i Antonio su primijetili kako je to već treća rolada ovaj tjedan. ''No, sve u svemu je bilo lijepog izgleda. Jedino što je drugačije servirao svaki tanjur. Kako je jedan, tako je trebao svaki dekorirati'', rekao je Antonio.

Tako je domaćin sam jeo, a protukandidati su nepomično gledali u njega, sve do jednog u istim pozama. ''Ono što si tražio, to si i dobio danas'', rekao je Antonio domaćinu, a domaćin je komentirao kako predjelo nije loše. ''Popušio je on tu foru, šapnuo nam je što je to'', rekla je zadovoljno Ana. ''Onda mu je Ivan objasnio što je'', dodala je. Ivan je komentirao kako se domaćin uopće ne uzrujava hoće li oni jesti ili ne... ''Mi smo samo ispoštovali ono što je gazda od nas tražio'', rekao je Ivan, a Ana je dodala kako su željeli vidjeti hoće li gazda jesti usprkos tome da oni ne jedu.

Domaćin je komentirao kako su protukandidati shvatili njegovu šalu te mu je uzvratili. ''Bila im je dobra fora, baš su me iznenadili. Bilo je simpatično'', komentirao je domaćin. Antoniu se svidio okus kulena u predjelu, s obzirom na to da voli pikantnije i ljuće, a okus se svidio i Carli.

