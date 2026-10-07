Spomenka je gostima 'Večera z 5' priredila slikarsku radionicu: 'Baš me vratila u djetinjstvo'

Spomenka Wagner u domu umirovljenika često sudjeluje u različitim radionicama, pa je svojim gostima u 'Večeri za 5' odlučila priuštiti i taj dio svakodnevice.
Dok je dovršavala i servirala glavno jelo, za njih je pripremila mali umjetnički zadatak. Kandidati su dobili boje i slikarska platna, a svatko je morao naslikati određene namirnice. Neki su se pitali koliko brzo moraju završiti, a zaključak je sve zadovoljio: "Što prije obojamo, prije ćemo jesti".
Daliboru su pripale dvije mrkve, a svojim je uratkom bio i više nego zadovoljan.
"Ja sam dobio da slikam dvije mrkve. Te mrkve su izgledale iznad mojih očekivanja", rekao je Dalibor.
Biljana je, pak, priznala da ju je zadatak nakratko vratio u neka bezbrižnija vremena te je poručila kako ju je slikanje podsjetilo na djetinjstvo.
Tako je Spomenka, osim večere, svojim gostima ponudila i mali dio života u domu te im vrijeme do posluživanja glavnog jela ispunila kreativnim izazovom.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.