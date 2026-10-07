Spomenka je gostima 'Večera z 5' priredila slikarsku radionicu: 'Baš me vratila u djetinjstvo'

Spomenka je željela da njezini gosti u 'Večeri za 5' dožive i dio svakodnevice u domu umirovljenika. Dok je pripremala glavno jelo, pred njih je stavila boje i platna te ih poslala na mali umjetnički zadatak

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Spomenka Wagner u domu umirovljenika često sudjeluje u različitim radionicama, pa je svojim gostima u 'Večeri za 5' odlučila priuštiti i taj dio svakodnevice.

icon-expand icon-close icon-close Spomenka, Večera za 5 FOTO: RTL

Dok je dovršavala i servirala glavno jelo, za njih je pripremila mali umjetnički zadatak. Kandidati su dobili boje i slikarska platna, a svatko je morao naslikati određene namirnice. Neki su se pitali koliko brzo moraju završiti, a zaključak je sve zadovoljio: "Što prije obojamo, prije ćemo jesti".

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL

Daliboru su pripale dvije mrkve, a svojim je uratkom bio i više nego zadovoljan. "Ja sam dobio da slikam dvije mrkve. Te mrkve su izgledale iznad mojih očekivanja", rekao je Dalibor.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL

Biljana je, pak, priznala da ju je zadatak nakratko vratio u neka bezbrižnija vremena te je poručila kako ju je slikanje podsjetilo na djetinjstvo.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL