Spomenka 'Večeru za 5' pripremila u domu umirovljenika u Osijeku: 'Ovdje se osjećam kao doma'

Spomenka je svoje goste u slavonskom tjednu 'Večere za 5' dočekala u domu umirovljenika u Osijeku, gdje živi od 69. godine. Ostali kandidati nisu skrivali iznenađenje zbog neuobičajenog mjesta večere

icon-close

Slavonski tjedan 'Večere za 5' donio je i jedno neuobičajeno mjesto večere. Spomenka Wagner (71) svoje je goste ugostila u domu umirovljenika u Osijeku, u kojem živi posljednjih nekoliko godina. Spomenka je otvoreno progovorila o tome kako je donijela odluku preseliti se u dom nakon smrti supruga. "Muž mi je umro. Ja sam već sa 69 godina došla u dom. Ja vam ne mogu nabrojiti koliko tu ima stvari da se čovjek osjeća kao kod kuće", rekla je.

icon-expand icon-close icon-close Spomenka, Večera za 5 FOTO: RTL

Njezina odluka da upravo ondje pripremi večeru iznenadila je ostale kandidate, koji nisu očekivali da će ih ovotjedno druženje odvesti u dom za starije. "Da mi je netko rekao da ću ići na večeru u dom za starije, rekla bih da je poludio. Ali ajde da i to probam", priznala je Biljana.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL