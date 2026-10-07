Spomenka 'Večeru za 5' pripremila u domu umirovljenika u Osijeku: 'Ovdje se osjećam kao doma'

Slavonski tjedan 'Večere za 5' donio je i jedno neuobičajeno mjesto večere. Spomenka Wagner (71) svoje je goste ugostila u domu umirovljenika u Osijeku, u kojem živi posljednjih nekoliko godina.
Spomenka je otvoreno progovorila o tome kako je donijela odluku preseliti se u dom nakon smrti supruga. "Muž mi je umro. Ja sam već sa 69 godina došla u dom. Ja vam ne mogu nabrojiti koliko tu ima stvari da se čovjek osjeća kao kod kuće", rekla je.
Njezina odluka da upravo ondje pripremi večeru iznenadila je ostale kandidate, koji nisu očekivali da će ih ovotjedno druženje odvesti u dom za starije.
"Da mi je netko rekao da ću ići na večeru u dom za starije, rekla bih da je poludio. Ali ajde da i to probam", priznala je Biljana.
Antun je pak cijeloj situaciji pristupio s dozom humora te pretpostavio da večera neće proći nezapaženo među ostalim stanarima doma. "Stariji ljudi su jako znatiželjni, mislim da će to biti gledanje kroz prozorčiće", rekao je.
Spomenkina večera tako je već i prije prvog zalogaja izazvala znatiželju među kandidatima, a domaćica im je pritom pokazala mjesto koje danas smatra svojim domom.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.