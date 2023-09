Stankici je kći na drugom kraju svijeta više od 20 godina: 'Nikad ne bih mogla živjeti tamo'

"Ona se tamo i udala. Njima je jako lijepo tamo i meni kad dođem i prođem Ontario i sve to, ali iskreno govoreći, ja nikad ne bih mogla živjeti tamo. Meni to nije zemlja za nas, mi smo preveliko društvo, previše se veselimo, previše se družimo, a oni za to jednostavno nemaju vremena. Kod njih je rad, rad, disciplina", ispričala je.

Stankica je objasnila da se u Kanadi zabavljaju većinom kad netko dođe iz Hrvatske i kad imaju rođendane. "Kroz tjedan nemaju vremena jedni za druge jer se bave djecom, dugo rade", rekla je.

"Kanađani i Hrvati su nebo i zemlja", komentirao je Fio.

"Mi tu Balkanci imamo drugačiji način života, opušteni više", istaknula je Ivanka.

Stankica je otkrila i da se Kanađani dosta nezdravo hrane. "Imaju više polugotovu hranu. Kažu za nas da smo debela nacija, ali kad bi vidjeli prave Kanađane i Amerikance, onda bi znali što je debela nacija", pojasnila je.

Ipak, priznala je da joj je Kanada lijepa zemlja i da ima jednu želju vezanu uz nju. "Htjela bih na krstarenje", rekla je Stankica.

