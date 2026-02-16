Stiže nova sezona omiljene 'Večere za 5'! Natjecatelji će se morati dodatno potruditi kako bi osvojili bodove, a gledatelji napokon dolaze na svoje

Najdugovječniji hrvatski kulinarsko-zabavni show Večera za 5' vraća se s novom sezonom koja pojačava emocije i podiže uloge! Gledatelji RTL-a od ponedjeljka, 23. veljače, ponovno se vraćaju druženju i putovanju kroz okuse Hrvatske, ovog puta u izdanju koje je svježije, modernije i napetije nego ikad te jednostavno traži da se ostane pred ekranima. Naziv ostaje isti, ali doživljaj je potpuno nov.

Profesori, misice, glazbenici, poduzetnici, električari, mame, tate, djedovi i bake - ove sezone kuhaju svi u 'Večeri za 5'! A osim što kuhaju, gledateljima će donijeti i nove zabavne trenutke poput druženja s domaćim životinjama, skokova u bazen, spontanih pjesmi i svirki te dobrog starog njuškanja po kući domaćina. Pred gledateljima su nove epizode prepune trenutaka koji će se pamtiti, komentirati i dijeliti.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL

Koncept ostaje jasan i svima dobro poznat: pet osoba koje se međusobno ne poznaju okuplja se tijekom tjedna, a svaki dan drugi domaćin preuzima ulogu. U novim epizodama upoznat ćemo raznolike ekipe koje spajaju različite generacije i iskustva, a kemija među kandidatima osjetit će se u svakom pogledu, komentaru i zalogaju. Rađat će se neočekivani savezi, simpatije i rivalstva, a životne priče i osobnosti natjecatelja dolaze u prvi plan snažnije nego ikad pa će gledatelji, kako se tjedan bude približavao proglašenju pobjednika, navijati strastveno i imati svoje jasne favorite.

Uz nezaobilazno ocjenjivanje hrane, podižu se ulozi: gosti, uz komentare, posebno ocjenjuju atmosferu na večeri. Ova novost dodatno će podgrijati natjecanje i natjecateljima ozbiljno 'zapapriti' put do glavne nagrade. Upravo će taj element iz epizode u epizodu otvarati prostor obratima o kojima će se pričati već sljedećeg jutra, od dinamike za stolom, nepredvidivih situacija, spontanog humora, ali i emocija koje u trenu mogu promijeniti tijek igre kad se u nekoliko sati pokušava osvojiti društvo potpunih stranaca.

Nakon gotovo dvadeset godina u kojima je show donosio recepte, običaje i priče ljudi iz svih krajeva zemlje, nova sezona donosi nove uzbudljive ideje, uz vjernost autentičnosti i toplini zbog kojih je Večera za 5' već generacijama omiljeni dio dana.

Uz kulinarske izazove, gledatelje ove sezone očekuje prava lavina humora, spontanosti i iskrenih emocija koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Produkcijski tim snažno je osvježio format kako bismo zadržali sve ono što publika obožava, a istovremeno donijeli novu razinu uzbuđenja i energije koju donose naši kandidati. Hvala gledateljima na vjernosti - budite uz nas i ove sezone!", poručuju iz produkcije.

