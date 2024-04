Stjepan je rano ostao bez supruge: 'Uzela ju je bolest i otišla je u raj'

''Udovac sam, spletom okolnosti'', rekao je. ''Imao sam prekrasnu ženu, s 38 godina ju je uzela bolest i otišla je u raj. Ostao sam s dvoje djece. Oni su sada odrasli ljudi, no uvijek ih zovem mali Bruno i mala Vedrana, a Bruno ima 31 godinu, a Vedrana 36'', objasnio je Stjepan te dodao kako mu se ljudi ponekad smiju kada čuju kako ih naziva. ''Vedrana lijepo kaže: mi smo tim iz snova'', komentirao je domaćin svoju obitelj. ''Proveli smo cijeli život zajedno i ponosan sam na njih. Sretan sam do neba jer su završili fakultete i vratili se u Vinkovce'', dodao je.

Posljednji ovotjedni domaćin 'Večere za 5' je umirovljenik Stjepan Sertić , a otkrio je kako mu posljednjih 50 godina provodi u kajaku. ''Mogu reći da sam pola svijeta obišao s pokojnim Matijom Ljubekom – našim olimpijcem'', rekao je Stjepan. ''Nastavio sam s time tako da mi nije dosadno, imam obaveza jako, jako puno i to me čini zadovoljnim'', dodao je.

Kandidati su primijetili Stjepanov otkačen stil, a Stjepan kaže da njegovu djecu to malo nervira. ''Znate kakvi su ljudi, neki gledaju je li moja palma velika ili mala, no većina me obožava i voli moj đir. Od djetinjsva je to moj đir tako da to nije ništa novo ni familiji, ni mojim sugrađanima'', rekao je Stjepan te dodao kako se osjeća mlad. ''Imam u glavi četiri godine, a u tijelu trideset'', zaključio je Stjepan.

