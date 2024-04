Stjepan o svom ljubavnom statusu: 'To su prijateljice, a ja tražim neprijateljice da se mogu s njima igrati'

''Izgled je bio vrh, kako ga je složio... Žao mi je da nisam fotografirao jer nisam imao mobitel, no stvarno je show'', komentirao je Stjepan.

Protukandidati su nastavili sa šalama na Stjepanov račun, no ovaj put za ljubavni život. ''Lako se vama zezati na moj račun. Vas dvojica oženjeni, ona ima dečka, a ja jadan sam kao čuko... Normalno da stavim onda macu na majicu'', komentirao je Stjepan, a Carlu je zanimalo kako to da je usamljen kada ima toliko prijateljica. ''Prijateljica da, no nemam veze. To su prijateljice, a ja tražim neprijateljice da se mogu s njima igrati'', objasnio je Stjepan.

Antonio se našalio da je trebao jučer ostati spavati kod njega nakon večere zbog punice. ''Cijeli dan sam razmišljao o punici, stvarno si bio škrt – trebao si me ostaviti'', rekao je Stjepan. ''Stipan napunio punicu'', rekla je Carla i nasmijala protukandidate. Carla smatra da bi se punica i on odlično slagali. ''Mislim da je Stipan taj mačak koji je zbario svaku moguću staru ženu'', našalila se Carla, a Antonio ipak misli kako se njih dvoje ne bi slagali jer su potpuno različitog karaktera.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'HELL'S KITCHENA':