Što ovotjedni kandidati 'Večere za 5' vole jesti? 'Najdraže mi je općenito samo pojesti'

Predzadnji ovotjedni kandidat 'Večere za 5' je student i DJ Leon Barić, a za glavno jelo je poslužio pire od cvjetače i krumpira, kosani odrezak na poseban način i kajmak naziva 'No', a za salatu je poslužio kineski kupus.

Renata je priznala kako je očekivala drugačije pripremljeno glavno jelo. ''Kada sam vidjela cvjetaču i krušne mrvice na popisu sastojaka, očekivala sam da će biti zapečeno zajedno'', komentirala je Renata. ''Ne bih se toga nikad sam sjetio'', priznao je domaćin. ''Ja kada sam vidio da ima puno povrća sam pretpostavio da će biti nešto na pari'', komentirao je Dominik, a Nana je imala malu primjedbu na pire. ''Voljela bih da se osjetilo više cvjetače u tom pireu, no kako me već u startu sa cvjetačom na popisu intrigirao, možda sam ja previše očekivala'', komentirala je Nana. Monika pak smatra kako je glavno jelo bilo ukusno, no ništa posebno, a Dominiku je posebno odgovarao kajmak uz jelo.

Renata je priznala kako najviše voli jesti musaku, a zanimalo ju je što preferiraju jesti ostali kandidati. ''Ja bih rekao pašta-šutu. Nešto najbrže što možeš jesti svaki dan'', odgovorio je Dominik. ''Meni trenutno pada na pamet rizi-bizi i pohana piletina'', otkrila je Nana. ''Što te vrati natrag u djetinjstvo'', dodala je.