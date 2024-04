Što se krije iza naziva 'Rolana punica'? 'Možeš biti ponosan – punica je jako kvalitetna i dobra'

''Mogu ti reći da možeš biti ponosan – punica je jako kvalitetna i dobra'', komentirao je Stjepan. ''Žao mi je što je nisam, prije nego što si je počeo spremati, upoznao'', našalio se Stjepan. Antonio je također otkrio kandidatima kako je sam pekao kruh. ''Mislio sam u pekaču, no na kraju sam ga stavio u rernu'', rekao je domaćin.

''Nije se stiglo ohladiti tako da će nam biti toplo za jesti, no da se ohladilo bi bilo ljepše narezano, bolji komadi'', rekao je domaćin. ''Nadam se da će vam se svidjeti okusom'', dodao je. Ivan je komentirao kako je lijepo izgledala rolana punica. ''Plećata punica... Onako nabijeno, mesnato – lijepo je izgledalo'', rekao je Ivan. Domaćin je ipak priznao kako mu se činilo da je bilo u tanjuru nabacano. ''Ako ćemo ocjenjivati tako, to je nula'', priznao je samokritičan Antonio.

''Okus je bio fenomenalan. Inače svi kada čujemo riječ punica, mislimo nešto manje-više loše, ali ova punica je bila lijepo punjena, razrezana i narezana. Mislim da je sve ispalo jako dobro'', komentirao je Stjepan, a Antonio je otkrio odakle naziv glavnom jelu. ''Neki naziv je trebalo dati, a s obzirom na to da je punica uzgojila to pile odlučio sam taj naziv'', objasnio je domaćin. ''Dakle, konačno smo saznali istinu – uopće to nije punica nego pile koje je uzgojila punica'', našalio se Ivan.

Stjepanu se svidjelo što je domaćin poslužio i solenicu za stol. ''Ispalo je jako zgodno jer volim gledati 'Večeru za 5', a puno puta kandidati loše ocijene jelo jer im nije bilo dovoljno slano, a solenica im ispred nosa'', komentirao je Stjepan. ''Meni je i bez te solenice bilo odlično, više sam se našalio – nisam uopće trebao soli'', dodao je.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'HELL'S KITCHENA':