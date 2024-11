Stroga Nada jedina dala osam bodova: 'Juha je bila preljuta, inače je bilo dobro'

Matea Goranović ugostila je ekipu prvog dana virovitičkog tjedna. Za svoju večeru dobila je 36 bodova! Desetku joj je udijelila Andrea, njoj je sve bilo super, jela fantastična, a pokloni lijepi. S druge strane Lorena i Martina udijelile su domaćici devet, a Nada osam bodova. "Juha je bila preljuta, inače je bilo dobro", objasnila je nižu ocjenu Nada.

Pripravu večere započela je Matea desertom 'Reci 'osmijeh'. "Mogu se nasmijati i čekati taj desert", komentirala je Martina. "Svježi sir i možda kiselo vrhnje", pretpostavila je Andrea o sastojcima za desert. Uskoro je Matea otkrila da će desert raditi sa sirom i keksima - cheesecake. Uslijedilo je predjelo 'Laganini'. "Mogu pretpostaviti da bi to bila brokula s početka, lagano predjelo", komentirala je Martina. Za kraj 'Bijeli oklop' stigao je kao glavno jelo. "To bi mogao biti svinjski kare u vrhnju za kuhanje", otkrila je Andrea. "Bijeli oklop je vrhnje za kuhanje, u njemu je naša glavna namirnica, u glavnom jelu. To će biti svinjski kare u umaku od mrkve i luka, zaliven vrhnjem", zaključila je o glavnom jelu Matea. Nakon što je pripravu večere privela kraju, Matea se okrenula pripremi za dolazak gostiju.