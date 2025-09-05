Sudionik popularne emisije 'Večera za 5' otkriva svoju strast prema kuhanju, obiteljskim vrijednostima i životnim navikama: 'Tko ne drži do običaja ne drži ni do sebe!'

Nenad Kračun ljubav prema kuhanju otkrio je kao i mnogi – uz baku! Promatrajući je kako na sebi svojstven način i s ljubavlju priprema tradicionalne specijalitete, rodila se ljubav prema kuhanju i pripremanju tradicionalnih jela, iako ne krije da ih nerijetko spaja i s modernim receptima i pristupom: Volim pripremati tradicionalna jela u koja ubacim i dašak moderne kuhinje. Najviše me raduje razveseliti obitelj i prijatelje hranom, baš onom domaćom i zaboravljenom, koja uvijek izaziva posebne emocije", ističe Nenad.

Sudjelovanje u 'Večeri za 5' doživio je uz pozitivnu tremu, no kamere mu nisu nepoznanica. Već je imao iskustva s medijima i snimanjima, a posebno se prisjeća sudjelovanja cijele obitelji u reality showu koji mijenja živote 'Život na vagi', kada je njegov sin Dominik bio kandidat. Dominik je u showu izgubio gotovo pedeset kilograma, a upravo taj trenutak bio je prekretnica za cijelu obitelj – počeli su razmišljati o zdravijem načinu života i prehrane, što je rezultiralo gubitkom kilograma kod svih članova.

Osim što je obitelj stekla zdrave navike, show 'Život na vagi' donio im je i novog člana obitelji! Naime, Dominik je upoznao Anu, s kojom je sad u braku, a postali su i roditelji. Nenad je posebno ponosan na svoje unuke Leu i Niku te kaže: Moja unuka Lea je moja prva i najveća podrška, didina ljubav. Od malih nogu sudjeluje u pripremi jela i jako me veseli što nastavlja mojim stopama", ponosno ističe. Obitelj mu je, kaže, temelj svega – kćer Melani i zet Slaven, sin Dominik i snaha Ana, unuke Lea i Nika te budući unuk čine njegov svijet.