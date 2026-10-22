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Večera za 5

Supružnici u 'Večeri za 5' pohvalili Josipova jela, no to se nije odrazilo na njihove ocjene!

Katarina i Daniel u ovotjednoj su 'Večeri za 5' jedno drugome dodijelili desetke za hranu, no prema Josipu nisu bili jednako velikodušni. Iako su oboje imali pohvale za njegova jela, pronašli su i zamjerke koje su ih navele na niže ocjene

RTL.hr
22.10.2026 20:00

Četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' za kuhaču je stao Josip. Među gostima bili su i supružnici Katarina i Daniel, koji su prethodnih dana jedno drugome dali desetke za pripremljenu hranu. Ipak, kada je trebalo ocijeniti Josipova jela, ocjene su bile niže.

Josip, Večera za 5
Josip, Večera za 5 FOTO: RTL

Katarina je bila zadovoljna većinom pripremljenog, ali je primijetila nekoliko sitnih nedostataka.

"Tehnički je puno stvari napravio iznimno dobro. Postoje neki mali nedostaci što se tiče češnjaka u predjelu, koji je malo prejak, i svinjetine koju ne jedem tako često, ali stvarno je meso iznimno dobro ispečeno. I zbog deserta koji bi se mogao malo doraditi", objasnila je Katarina svoju odluku te Josipu za hranu dodijelila devet bodova.

Katarina, Večera za 5
Katarina, Večera za 5 FOTO: RTL

Njezin suprug Daniel bio je nešto stroži u ocjenjivanju. "Predjelo večeras, meni je bilo previše svježeg češnjaka, što mi je ostavilo okus u ustima do deserta. Glavno jelo – pogodio je, bilo je šareno, meso je bilo stvarno jako dobro pečeno, nećemo se ovdje varati", priznao je Daniel.

Iako je pohvalio i posljednji slijed, njegova konačna ocjena bila je znatno niža od Katarinine. "Što se tiče deserta, definitivno bilo je fino, bilo je ukusno i zbog toga moja ocjena za hranu večeras je šest", zaključio je Daniel i Josipu dodijelio šest bodova za hranu.

Daniel, Večera za 5
Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL

Iako su se njihova mišljenja o hrani razlikovala za čak tri boda, oko jednog su ipak bili potpuno složni. I Katarina i Daniel Josipovu su atmosferu ocijenili maksimalnih deset bodova!

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Večera za 5

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