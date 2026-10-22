Supružnici u 'Večeri za 5' pohvalili Josipova jela, no to se nije odrazilo na njihove ocjene!

Četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' za kuhaču je stao Josip. Među gostima bili su i supružnici Katarina i Daniel, koji su prethodnih dana jedno drugome dali desetke za pripremljenu hranu. Ipak, kada je trebalo ocijeniti Josipova jela, ocjene su bile niže.

"Tehnički je puno stvari napravio iznimno dobro. Postoje neki mali nedostaci što se tiče češnjaka u predjelu, koji je malo prejak, i svinjetine koju ne jedem tako često, ali stvarno je meso iznimno dobro ispečeno. I zbog deserta koji bi se mogao malo doraditi", objasnila je Katarina svoju odluku te Josipu za hranu dodijelila devet bodova.

Njezin suprug Daniel bio je nešto stroži u ocjenjivanju. "Predjelo večeras, meni je bilo previše svježeg češnjaka, što mi je ostavilo okus u ustima do deserta. Glavno jelo – pogodio je, bilo je šareno, meso je bilo stvarno jako dobro pečeno, nećemo se ovdje varati", priznao je Daniel.

Iako je pohvalio i posljednji slijed, njegova konačna ocjena bila je znatno niža od Katarinine. "Što se tiče deserta, definitivno bilo je fino, bilo je ukusno i zbog toga moja ocjena za hranu večeras je šest", zaključio je Daniel i Josipu dodijelio šest bodova za hranu.