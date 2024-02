Svađa i drama na Ireninoj večeri, Mirjana ne zaboravlja Tinin komentar: 'Znači ti mene želiš uništiti'

Tijekom Irenine večere započela je svađa zbog Tininog jučerašnjeg komentara o pronađenoj dlaci u jelu. ''Ono što me povrijedilo večeras je što me je ona krenula vrijeđati'', priznala je Tina.

Mirjanu je to i dalje mučilo pa se nije mogla suzdržati da ne komentira i na Ireninoj večeri navedeno. ''Ja sada ne mogu ništa od srama, da ona mene ovako javno sramoti, pred kamerom, pred cijelom Hrvatskom'', komentirala je gostima za stolom Mirjana. ''Gospođa je jednostavno krivo protumačila neke stvari i to primila k srcu – ja nisam imala nikakvu lošu namjeru'', komentirala je Tina.

''Ja pazim na čistoću. Sram me! Toliko sam pazila svemu udovoljiti, što nije diskretno maknula – onda znači ti mene želiš uništiti'', rekla je Mirjana, a domaćica Irena i Daniel su je pokušali smiri i utješiti. ''Ona je išla s tobom pričom i pokazala kolika je dlaka. Ja sam je jedva vidjela – neka mrvica žućkasta, možda i od krpe'', komentirala je Mirjana.

Tina je rekla kako joj nije zasmetalo, usprkos pronađenoj dlaci je nastavila jesti. ''To je nešto što se događa. Meni sasvim normalno'', rekla je Tina.

''Mi smo ti svi rekli da ne bi to rekli i da nije uredu, ali ne trebaš baš tako reagirati na to. To je njen problem'', objašnjavao joj je Daniel...