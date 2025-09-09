Svestrani frizer Goran kuha u 'Večeri za 5': 'Osude zbog izgleda su me potaknule da budem jači. Nikad nisam dao da me gaze'

icon-close

'Večera za 5' ovog tjedna vodi gledatelje u Županju i okolna mjesta, a u Bošnjacima će kuhati svestrani frizer Goran. "Moja se ljubav prema kuhanju rodila iz silnih prilika života u Zagrebu. Prvo jelo koje sam kuhao, sjećam se i dan danas, bio je bolonjez. Malo po malo shvatio sam da mi kuhanje ide pa sam počeo eksperimentirati i u konačnici spojio svoju ljubav prema kuhanju s ljubavlju prema dekoriranju. Posebnu pažnju posvećujem dekoraciji tanjura jer kod mene sve mora biti i oku ugodno", poručio je Goran za 24sata te priznaje kako za obitelj i prijatelje ipak najčešće priprema klasični roštilj ili peku na svom vikendici.

Veliki je ljubitelj slatkog te je s vremenom počeo raditi i slastice što je posebno razveselilo njegove bližnje. "Osjećaj za estetiku prenosim i na druge aspekte života – od cvjetnih aranžmana do uređenja interijera. Kuhinju sam sam renovirao, a sljedeći projekt mi je preuređenje vikendice na prelijepoj lokaciji u prirodi", dodaje Goran. Kuhinju je tako sam renovirao, a njegov idući projekt je preuređenje vikendice smješten na prekrasnoj lokaciji u prirodi. "Radove uglavnom obavljam sam. Kad se sve obveze zbroje, uz uređivanje noktiju, kuhanje i dekorativne projekte, vremena za hobije i nema previše - ali obožavam rolanje, vožnju biciklom i strastveni sam kolekcionar čaša", kaže Goran.

Goranov specifičan stil postao je njegov zaštitni znak. Duga kosa i dugi nokti dio su njegove osobnosti. "Sve je počelo spontano 2013. godine kad sam pustio kosu. Kako sam frizer po struci, dugi nokti su došli prirodno. Najprije su bili neprimjetni, a kasnije su postali zaista dugi. S njima se može raditi sve – od svakodnevnih zadataka do građevinskih radova." Iako je bio predmet osuda zbog svog izgleda i životnog stila, Goran je uvijek ostao vjeran sebi. Uvijek sam bio svoj i nikad nisam dopustio da me gaze. Osude su me poticale da rastem i postanem snažnija i samostalnija osoba. Danas sam siguran u sebe i zadovoljan onim što jesam, bez obzira na poglede, osude ili uvrede. Poručujem svima: živite svoj život!"

