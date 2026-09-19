Svi žele ovaj recept iz 'Večere za 5': Zoran je u desertu spojio palačinke, jabuke i orahe

Glazbenik Zoran u ovotjednoj je 'Večeri za 5' oduševio svojim desertom. Na stol je donio poznate domaće okuse, ali u nešto drugačijem izdanju. Klasične palačinke pretvorio je u bogatu slasticu složenu od više slojeva.

Nakon što je palačinke narezao na tanke rezance, Zoran ih je spojio s pripremljenim nadjevima i složio u kalup, a sve je završio bademima u listićima i tučenim vrhnjem. Rezultat je bio desert koji je spojio tradicionalne sastojke i malo drugačiji način pripreme. Evo recepta...

Klasične palačinke ispeći unaprijed.

Za jedan dio smjese - orahe skuhati u mlijeku s malo vanilije i ruma.

Za drugi dio smjese – rastopiti šećer u karamelu i na karameli prepržiti jabuke, te ostaviti da puste svoj sok i posuti cimetom. Po želji dodati malo sjeckanih lješnjaka/oraha.

Treći dio smjesa od maka – opcionalno.

Palačinke narezati na tanke rezance. Podijeliti na dva ili tri dijela (ovisno hoćete koristiti mak).

Izraditi jaja, vrhnje i mlijeko (po potrebi malo izmiksanih zobenih pahuljica da popiju višak tekućine ako ga bude).

Jedan dio narezanih palačinki pomiješati sa smjesom od oraha, a drugi dio sa smjesom od jabuka.

Kalup premazati maslacem. Na dno ide smjesa od oraha pa gore smjesa od jabuka. (Ako bude i treći dio s makom, on ide u sredinu).

Peći 40-45 minuta na 170 stupnjeva. Pred kraj pečenja posuti šećerom u prahu i povisiti temperaturu da se malo karamelizira. Zadnju minutu upaliti gornji ventilator i staviti gore bademe da se kratko zapeku.

Poslužiti s tučenim vrhnjem.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.