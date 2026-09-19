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Večera za 5

Svi žele ovaj recept iz 'Večere za 5': Zoran je u desertu spojio palačinke, jabuke i orahe

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' domaćin je bio Zoran K., glazbenik koji je svoje goste odlučio osvojiti kreativnim desertom. Umjesto klasičnih palačinki, pripremio je raskošnu slasticu u kojoj su se spojili okusi oraha, karameli-ziranih jabuka, badema i lješnjaka.

RTL.hr
19.09.2026 14:00

Glazbenik Zoran u ovotjednoj je 'Večeri za 5' oduševio svojim desertom. Na stol je donio poznate domaće okuse, ali u nešto drugačijem izdanju. Klasične palačinke pretvorio je u bogatu slasticu složenu od više slojeva.

Zoran, Večera za 5, recept
Zoran, Večera za 5, recept FOTO: RTL

Nakon što je palačinke narezao na tanke rezance, Zoran ih je spojio s pripremljenim nadjevima i složio u kalup, a sve je završio bademima u listićima i tučenim vrhnjem. Rezultat je bio desert koji je spojio tradicionalne sastojke i malo drugačiji način pripreme. Evo recepta...

Sastojci:

Palačinke

Orasi

Jabuke

Bademi u listićima

Prženi lješnjaci

Vrhnje

Jaja

Mlijeko

Šećer u prahu

Rum

Vanilija

Priprema:

Klasične palačinke ispeći unaprijed.

Za jedan dio smjese - orahe skuhati u mlijeku s malo vanilije i ruma.

Za drugi dio smjese – rastopiti šećer u karamelu i na karameli prepržiti jabuke, te ostaviti da puste svoj sok i posuti cimetom. Po želji dodati malo sjeckanih lješnjaka/oraha.

Treći dio smjesa od maka – opcionalno.

Palačinke narezati na tanke rezance. Podijeliti na dva ili tri dijela (ovisno hoćete koristiti mak).

Izraditi jaja, vrhnje i mlijeko (po potrebi malo izmiksanih zobenih pahuljica da popiju višak tekućine ako ga bude).

Jedan dio narezanih palačinki pomiješati sa smjesom od oraha, a drugi dio sa smjesom od jabuka.

Kalup premazati maslacem. Na dno ide smjesa od oraha pa gore smjesa od jabuka. (Ako bude i treći dio s makom, on ide u sredinu).

Peći 40-45 minuta na 170 stupnjeva. Pred kraj pečenja posuti šećerom u prahu i povisiti temperaturu da se malo karamelizira. Zadnju minutu upaliti gornji ventilator i staviti gore bademe da se kratko zapeku.

Poslužiti s tučenim vrhnjem.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 zoran recept
Večera za 5

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