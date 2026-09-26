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Večera za 5

Svi žele recept za desert koji je u 'Večeri za 5' pripremala vjeroučiteljica Zdenka

Zdenka je u ovotjednoj 'Večeri za 5' svoje goste zasladila desertom zanimljivog naziva - 'Za prste polizati', a sada donosimo recept za ovu slasticu koja je nastala iz njezine dugogodišnje ljubavi prema izradi kolača

RTL.hr
26.09.2026 10:00

Nakon ovotjedne 'Večere za 5' mnogi su pokazali interes za recept kojeg je pripremala vjeroučiteljica Zdenka. Svoju slasticu nazvala je - 'Za prste polizati'. Ljubav prema izradi kolača za nju nije samo hobi, već vještina koju je godinama usavršavala. Jedno vrijeme sam se čak i bavila izradom kolača. Za sve blagdane radim velike količine kolača te ih dijelim svojim prijateljima i rodbini", otkrila je Zdenka, a upravo se ta strast prema slasticama osjeti i u njezinu završnom desertu.

Zdenka, Večera za 5
Zdenka, Večera za 5 FOTO: RTL

Biskvit

6 jaja

80 g šećera

1 vanilin šećer

200 g brašna

1 prašak za pecivo

Priprema:

Istucite bjelanjke u čvrsti snijeg. Dodajte šećer, zatim žumanjke, pa prosijano brašno s praškom. Pecite na 180 stupnjeva oko 25 minuta.

Mliječna mješavina za natapanje

8 dl mlijeka

4 dl vrhnja za šlag

3 dl kondenziranog mlijeka

Priprema: 

Sve pomiješajte i prelijte preko biskvita 10 minuta nakon pečenja. Ostavite da se dobro upije i ohladi.

Krema

500 g mascarponea

500 ml vrhnja za šlag

150 g šećera u prahu

Priprema:

Istucite šlag, dodajte mascarpone i šećer u prahu. Premažite preko ohlađenog biskvita.

Karamel preljev

200 g šećera

50 g maslaca

200 ml vrhnja za šlag

Priprema:

Otopite šećer do zlatne boje, dodajte maslac, zatim vrhnje. Kuhajte dok se sve ne sjedini. Ohladite i prelijte preko kreme.

Dekoracija

Voće: maline, kupine (oko 150 g)

Po želji listići mente ili ribana čokolada. 

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

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Večera za 5

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