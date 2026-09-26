Svi žele recept za desert koji je u 'Večeri za 5' pripremala vjeroučiteljica Zdenka

Nakon ovotjedne 'Večere za 5' mnogi su pokazali interes za recept kojeg je pripremala vjeroučiteljica Zdenka. Svoju slasticu nazvala je - 'Za prste polizati'. Ljubav prema izradi kolača za nju nije samo hobi, već vještina koju je godinama usavršavala. Jedno vrijeme sam se čak i bavila izradom kolača. Za sve blagdane radim velike količine kolača te ih dijelim svojim prijateljima i rodbini", otkrila je Zdenka, a upravo se ta strast prema slasticama osjeti i u njezinu završnom desertu.
Biskvit
6 jaja
80 g šećera
1 vanilin šećer
200 g brašna
1 prašak za pecivo
Priprema:
Istucite bjelanjke u čvrsti snijeg. Dodajte šećer, zatim žumanjke, pa prosijano brašno s praškom. Pecite na 180 stupnjeva oko 25 minuta.
Mliječna mješavina za natapanje
8 dl mlijeka
4 dl vrhnja za šlag
3 dl kondenziranog mlijeka
Priprema:
Sve pomiješajte i prelijte preko biskvita 10 minuta nakon pečenja. Ostavite da se dobro upije i ohladi.
Krema
500 g mascarponea
500 ml vrhnja za šlag
150 g šećera u prahu
Priprema:
Istucite šlag, dodajte mascarpone i šećer u prahu. Premažite preko ohlađenog biskvita.
Karamel preljev
200 g šećera
50 g maslaca
200 ml vrhnja za šlag
Priprema:
Otopite šećer do zlatne boje, dodajte maslac, zatim vrhnje. Kuhajte dok se sve ne sjedini. Ohladite i prelijte preko kreme.
Dekoracija
Voće: maline, kupine (oko 150 g)
Po želji listići mente ili ribana čokolada.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.