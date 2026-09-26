Svi žele recept za desert koji je u 'Večeri za 5' pripremala vjeroučiteljica Zdenka

Nakon ovotjedne 'Večere za 5' mnogi su pokazali interes za recept kojeg je pripremala vjeroučiteljica Zdenka. Svoju slasticu nazvala je - 'Za prste polizati'. Ljubav prema izradi kolača za nju nije samo hobi, već vještina koju je godinama usavršavala. Jedno vrijeme sam se čak i bavila izradom kolača. Za sve blagdane radim velike količine kolača te ih dijelim svojim prijateljima i rodbini", otkrila je Zdenka, a upravo se ta strast prema slasticama osjeti i u njezinu završnom desertu.