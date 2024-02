Tatjana je više od 20 godina rastavljena, traži ljubav: 'Ne u smislu muža, već u smislu prijatelja s povlasticama'

Ekonomistica Tatjana Boljunčić je pretposljednja ovotjedna kandidatkinja, a tijekom kuhanja, odnosno pripreme deserta naziva 'Žuto na smeđem' je otkrila kako je sretno razvedena i to već 23 godine.

''To znači da nisam više udata. Trebala sam se prije rastati, ali evo rastala sam se tada kada jesam i to je bilo dobro i za mene i za moju djecu. Djeci je odvajanje od oca bilo teško, ali smo se svi priviknuli. Ja sam na kraju promijenila prezime, tako da djeca imaju od oca, ali ja svoje. Mojoj djeci je to normalno'', objasnila je današnja domaćica Tatjana.