Tatjana živi na relaciji Istra – Gorski kotar, a u okolici Delnica uživa u kućici od svega 11 kvadrata: 'Ima sve što mi treba!'

"Naporno je putovati, no kada dođem kod izlazišta Kukuljanovo i pogledam planine Gorskog kotara, meni se srce nasmije i jedva čekam doći kući. Oduvijek me mami šuma, zelenilo, ovdje je predivno", dodala je dama. "Živim sam više od 20 godina, sretno sam razvedena, imam predivno dvoje djece i troje unučadi. Obitelj mi je važna, no malo vremena uspijevam biti s njima. Djeca dolaze u Gorski kotar i uživaju ovdje. Kao osoba sam prilično organizirana, smirena, volim da se posao odrađuje, iz takta me izbacuje glupost", zaključila je.