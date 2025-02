Tena je, kao Željko i Bernardin, osvojila 38 bodova, Marko komentirao: 'Nije mi prihvatljivo da ni u jednom jelu nema mesa'

Tena Mutnjaković ugostila je svoje protukandidate četvrtog dana osječkog tjedna 'Večere za 5'. Kao i Željko i Bernardin prije nje, Tena je od ekipe dobila po deset bodova, osim od Marka, koji je svima dosad dao po osam bodova - Teni zbog izostanka mesa u jelima.

Domaćica je pripremu započela glavnim jelom, popularnom japanskom juhom ramen. Jelo je nazvala po japanskoj tehnici obrade keramike 'Karatzu'.

To je sad japanski, to će biti miso pasta, đumbir i shiitake to će biti osnova, to mora biti to", samouvjereno i točno je pretpostavio Bernardin gledajući naziv jela dok ostali kandidati nisu skrivali da ne znaju o čemu bi se uopće moglo raditi.