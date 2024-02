Tina pronašla dlaku u predjelu, a protukandidati joj komentar zamjerili: 'Ne treba baš tako javno reći pred kamerama'

Pomoćna kuharica Mirjana Marušić ugostila je protukandidate drugog dana 'Večere za 5'.

Tijekom predjela, domaćica je gostima pričala o svojoj obitelji te otkrila kako živi s jednim sinom, kćer im je susjeda, a da treći sin radi na brodu. Irena ju je upitala zašto se boji samoće. ''Bila sam okružena tako – nas je bilo sedam sestara i dva brata. Onda sam navikla da nas je uvijek puno. Ne volim sama živjeti'', priznala je domaćica Mirjana, a Nikola, također, smatra kako je vrlo teško živjeti sam. ''Imam puno prijatelja koji su sami i svakodnevno mi se žale. Mislim da je jako teško biti sam'', komentirao je Nikola. Daniel pak smatra kako je samoća dobra stvar, no da je puno ljudi nije spoznalo kako treba. ''Ne znaju to cijeniti'', zaključila je Irena.

Emotivne razgovore prekinula je Tina jer je pronašla dlaku u jelu. ''Moram ti nešto reći, hajde pogledaj'', rekla je Tina. ''To ti se meni uvijek događa'', dodala je utješno, no domaćici se navedeni komentar nikako nije svidio. ''Jako mi je zasmetalo što je Tina to komentirala. Kada bih ja to vidjela, izvadila bih je da nitko ne vidi – dogodi se svakome, ali ne treba baš tako javno reći pred kamerama'', rekla je domaćica Mirjana, a ostali protukandidati se s njome slažu. ''Možda smo u krivu, ali imamo svoje mišljenje da je trebala zadržati za sebe'', zaključili su.