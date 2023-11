Tino je skočio iz aviona da pobijedi strah od visine: 'Misija nije uspjela'

Tino je priznao kako cijeli život ima strah od visine, to jest akrofobiju. ''To imam dosta ekstremno, već na 5 metara me strah pa je penjanje na jarbole preko 30 metara bilo jako izazovno. Zato sam odlučio ići na neki avion i skočiti. Počinješ na 800 m. Bilo je zabavno, upoznao sam vrlo zanimljive ljude, no i dalje se bojim tih 5 m visine – tako da misija nije uspjela'', komentirao je Tino. ''Nisam tražio druga rješenja za pobjedu straha. Pomirio sam se s time – u nekom trenutku sam rekao da sam prestar za penjat se na jarbol'', dodao je.